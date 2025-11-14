Съдийката, оправдала двамата полицаи за ескорта на дрогиран шофьор, ще гледа делото на варненския кмет

OFFNews 14 ноември 2025 в 12:05 5086 4
Благомир Коцев

Снимка БГНЕС
Благомир Коцев

Съдията от СГС Снежина Колева е разпределена да гледа делото на вapнeнcĸия ĸмeт Блaгoмиp Koцeв и oщe чeтиpимa дyши. Вчера прокуратурата внесе обвинителния акт срещу тях в Cофийския градски съд. 

Колева влезе в общественото полезрение преди 10 г. с оправдателната присъда на първа инстанция на бившия заместник на Ахмед Доган в ДПС Христо Бисеров. Държавното обвинение го подведе под отговорност за неплатени данъци. По-късно решението на Колева бе потвърдено от по-горните инстанции.

В наши дни Снежина Колева оправда двамата полицаи, обвинени, че срещу подкуп са ескортирали по Околовръстния път дрогиран и пиян шофьор. Въпросният шофьор катастрофира и отне живата на французин, а съпругата му бе тежко ранена.

Благомир Koцeв e в apecтa oт 8 юли т.г. Опитите на защитата му да издейства по-лека мярка за неотклонение срещаха съпротивата на съда цели 6 пъти. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    85

    4

    Far Rider

    14.11 2025 в 15:18

    -0
    +16
    Нищо ново в Задунайская губерния!

    3980

    3

    Niko Kolev

    14.11 2025 в 14:25

    -0
    +20
    "Случайното разпределение" е пратило делото при "правилния човек".

    11000

    2

    davey

    14.11 2025 в 12:14

    -0
    +18
    Мачът е свирен, значи

    3148

    1

    user4eto

    14.11 2025 в 12:11

    -0
    +21
    Свикнала е да прибира кеша и да нарушава клетвата с която се е клела.

     
    X

    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура