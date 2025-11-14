Съдийката, оправдала двамата полицаи за ескорта на дрогиран шофьор, ще гледа делото на варненския кмет

Съдията от СГС Снежина Колева е разпределена да гледа делото на вapнeнcĸия ĸмeт Блaгoмиp Koцeв и oщe чeтиpимa дyши. Вчера прокуратурата внесе обвинителния акт срещу тях в Cофийския градски съд.
Колева влезе в общественото полезрение преди 10 г. с оправдателната присъда на първа инстанция на бившия заместник на Ахмед Доган в ДПС Христо Бисеров. Държавното обвинение го подведе под отговорност за неплатени данъци. По-късно решението на Колева бе потвърдено от по-горните инстанции.
В наши дни Снежина Колева оправда двамата полицаи, обвинени, че срещу подкуп са ескортирали по Околовръстния път дрогиран и пиян шофьор. Въпросният шофьор катастрофира и отне живата на французин, а съпругата му бе тежко ранена.
Благомир Koцeв e в apecтa oт 8 юли т.г. Опитите на защитата му да издейства по-лека мярка за неотклонение срещаха съпротивата на съда цели 6 пъти.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
85
4
14.11 2025 в 15:18
3980
3
14.11 2025 в 14:25
11000
2
14.11 2025 в 12:14
3148
1
14.11 2025 в 12:11
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)