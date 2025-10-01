И втората проба на момчето от катастрофата с АТВ е положителна за наркотици

И втората кръвна проба на 18-годишния Никола Бургазлиев е положителна.
Момчето помете с АТВ в курорта Слънчев бряг петима души през август. От сблъсъка най-тежко пострадаха 35-годишната Христина и синът й 4-годишният Мартин. По-късно жената почина, а детето оцеля на косъм, но с тежки травми и ще се наложи отново да се учи да ходи и да говори.
При катастрофата пострадаха още две деца и служител на близкия хотел. Техните наранявания бяха по-леки.
Изследването на Бургазлиев е потвърдило предишния резултат, че е карал под въздействието на наркотици.
Вторият тест, направен във Варна, е по искане на адвоката на Никола Бургазлиев, след като разследващите обявиха, че в първоначалната кръвна проба на ученика е имало следи от марихуана.
Бургазлиев е обвинен за причиняване на смърт след катастрофа и нанасяне на телесни повреди на няколко души.
