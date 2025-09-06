Един от биячите на шефа на МВР в Русе бил студент по Противодействие на престъпността

18-годишният Жулиен Кязимов, един от четиримата, обвинени за побоя над директора на областната дирекция на МВР в Русе, остава в ареста, реши Окръжният съд, съобщи БНР. 

По време на заседанието стана ясно, че той е студент в специалност “Противодействие на престъпността”. По-късно през деня ще са заседанията по разглеждане на мерките на останалите трима задържани. 

Разследването сочи, че извършителите на побоя са студент, двама на 18 - сервитьор и безработен - и 15-годишен в професионална гимназия в Русе. 

Според съда на този етап има обосновано предположение, че Кязимов е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца, съобщи Нова тв. 

Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.

Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съдът. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.

По време на заседанието стана ясно, че още едно невръстно дете е било свидетел на побоя. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи.

С две обвинения са единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – са обвинени само за хулиганство. 

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.

