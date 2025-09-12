Даниел Вълчев: Защо е нужно Благомир Коцев да е под стража, къде ще избяга?

„Защо е нужно кметът на Варна да бъде под стража, къде ще избяга? Когато задържаш някого под стража, е след като си събрал доказателства, а не докато ги събираш. Юридически смисъл на оставането на Коцев в ареста - няма. Правилата кога е налице организирана престъпна група също са незадоволителни“.

Това каза пред бТВ проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в Софийския университет, след като Софийският градски съд (СГС) реши да остави кметът на Варна Благомир Коцев в ареста.

Вълчев коментира и случая с побоя над полицейския началник в Русе:

„В МВР няма никаква система за това кой дава информация и как я дава. Започвам да съм разколебан кога е станало, кой е започнал. Служител на МВР в свободното си време може ли и трябва ли да предотврати престъпление – мисля, че е длъжен по съответния ред – или да се намеси лично, или да информира колегите си. Дали това е станало, ние не знаем."

„Държавата, това е редът и той зависи от всички нас. Той трябва да бъде предвидим и еднообразен. В какво положение сме – имаме временно изпълняващ длъжността главен прокурор, не е ясно кой е председател на ВАС, не е ясно кой е шеф на Военна полиция, на ДАНС, ВСС. Смисълът на мандатните органи е да има стабилност на институциите“, каза още Даниел Вълчев.