Бивш шеф на Българска агенция за инвестиции е обвинен от СГП по делото за ''златните паспорти''

Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд по досъдебно производство, известно като делото за "Златните паспорти". Обвинен в извършването на престъпление по служба е бивш изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, съобщават от прокуратурата.

Обвинението спрямо него е за това, че от 2015 г. до 2020 г. в София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, не изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени, заявяват от СГП.

Според обвинението целта му е била да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване – на основание инвестиции и вложения – и впоследствие – да получат българско гражданство. Това давало възможност на чужденците неправомерно да пребивават в България.

От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в България, включително и на територията на ЕС, в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на Българска агенция за инвестиции (БАИ) и в създаване недоверие в дейността ѝ. Тези последици не биха настъпили, ако обвиняемият бе изпълнил вменените му с нормативен акт задължения, уведомяват от СГП.

В качеството си на изпълнителен директор на БАИ задълженията на обвиняемия били подчинени на законосъобразното и пълноценно реализиране на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Той бил единственото оправомощено лице, на което била вменена отговорността да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията. Това неизменно включвало и задължението да следи и спазва законодателството, както и да предотвратява възможности за заобикаляне или по-конкретно, да не допуска неизпълнение на която и да е законова или подзаконова разпоредба, посочват от държавното обвинение.

Според обвинителния акт, през периода, в който обвиняемият ръководел Агенцията, били извършени редица сделки с акции на български търговски дружества, които само привидно водели до изпълнение на изискванията на закона за придобиване от чужденци на разрешение за постоянно пребиваване в България, а в последствие и на българско гражданство. Въпреки това, воден от описаната по-горе цел, обвиняемият не изпълнил редица свои конкретни нормативно установени служебни задължения, което довело до продължително неправомерно ползване от правото на пребиваване на стотици чуждестранни граждани, заявява СГП.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Национална следствена служба (НСО), като впоследствие е възложено на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), след приемането на Закона за противодействие на корупцията. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС, уведомяват от прокуратурата.