Баба Янка Ушколова е спасена. ВАС отмени арбитража срещу нея за близо 700 000 лв.

Баба Янка Ушколова запазва жилището си в столичния кв. „Редута“ и ще продължи да живее в него. Днес Върховният касационен съд отмени арбитражното решение, с което тя беше осъдена да заплати 684 540,50лв. на фирмата „Билд комфорт 18“ и имотът й беше запориран.

"Това скандално решение на изчезналия в нелегалност Софийски търговски арбитражен съд беше повод да направим цялостна реформа на Закона за арбитражите", съобщи правосъдният министър Георги Георгиев на страницата си във фейсбук. "Думите на Янка Ушколова „нищо няма да им дам, защото не им се дължи“ се оказаха напълно верни. В решението си ВКС доказва по безспорен начин, че предварителният договор, на който уж е стъпил арбитражният съд, изобщо не съществува. Няма такъв договор, но имаше такова решение. От днес вече няма и такова решение - решение №2 по арбитражно дело №1 на Софийски търговски арбитражен съд", пише министърът.

Георгиев цитира решението на ВКС, което сочи, че от доказателствата "не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза“. Поради това съдът приема, че е налице основание за отмяна на арбитражното решение.

Освен това съдът е установил, че ответната страна не е била надлежно уведомена за назначаването на арбитър и арбитражно производство.

„Предвид непредставянето на разписка за връчване на исковата молба от арбитражния съд, по делото не са налице доказателства той да е бил редовно уведомен за образуваното арбитражно производство“. Това от своя страна е второто основание за отмяна на решението", посочва правосъдният министър.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване. С него освен това се осъжда фирмата „Билд комфорт 18“ да заплати 28 197,93 лв. по сметката на съда.

"На 31 юли тази година подписах Указа, с който обнародвахме промените в Закона за арбитражите, в присъствието на г-жа Ушколова. Тогава още чакахме решението на съда по делото й, но тя беше доволна, че от нейния казус е настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама. Аз лично съм изключително щастлив, че Янка Ушколова ще живее в дома си и ще продължи да се бори – сега, само с трудните кръстословици, които обожава", допълва Георги Георгиев.

Правосъдният министър благодари на разследващия журналист от Нова телевизия Вероника Димитрова, "чиято безупречна работа направи този случай публично достояние".