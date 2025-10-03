Атанаска Дишева: Отдавна нямаме главен прокурор. Безвремието трябваше да приключи

Главен прокурор ние отдавна нямаме. Имаше назначен на изпълняващ длъжността, чийто срок, по мое виждане, съвсем основателно Върховният касационен съд е приел, че е изтекъл на 21 юли. Отдавна се очакваше подобно решение - дали от ВКС или от друг орган, който по някакъв повод е сезиран от господин Сарафов с претенцията да изпълнява длъжността главен прокурор.

Този коментар направи членът на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева по бТВ.

Вчера ВКС излезе с две разпореждания, с които обяви Борислав Сарафов за незаконно изпълняващ длъжността обвинител №1 и отказва образуването на производства по депозирани от него искания за възобновяване на наказателни дела. Съдът се аргументира с последните изменения в Закона за съдебната власт, че и.ф. не може да бъде повече от 6 месеца, а този срок отдавна е изтекъл за Сарафов.

Последва остра реакция от прокуратурата, която обяви, че последици от постановеното от ВКС няма, тъй като има решение на Прокурорската колегия на ВСС и то може да се отмени само от Върховния административен съд, но не и от ВКС. Държавното обвинение се оплака, че актът на Наказателната колегия на ВКС ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяването им.

"Всички органи, институции, които имат правомощието по един или друг повод да се произнасят по искания от главния прокурор - като такива, определени по закон, имат възможността и правомощието да направят това, което всъщност са направили двама съдии от ВКС в тези решения - да преценят дали искането, с което са сезирани, е допустимо, дали то е направено от орган, който по силата на закона е оправомощен с тази власт", изтъкна Атанаска Дишева.

Тя обясни, че Прокурорската колегия, която определи и назначи Сарафов за и.ф. на два пъти се е произнесла, че прословутият 6-месечен срок, който изтече на 21 юли, не се отнася за него, защото е заварено положение, т.е. назначението му е преди промените в ЗСВ.