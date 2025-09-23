Ревю: Huawei Watch GT 6 Pro впечатлява с дизайн, батерия и спортни възможности

Новото поколение на една от най-популярните линии умни часовници е факт. Наскоро Huawei представи серията Watch GT 6 и тя идва с ключови подобрения, които определено ще ви допаднат.

Серията включва три основни модела с по няколко разновидности, давайки избор на практика за всеки потребител. Става дума за топ попълнението Watch GT 6 Pro и Watch GT 6 в два размера - 46 мм и 41 мм. Линията от години е сред най-предпочитаните, благодарение на успешната комбинация от стилен външен вид, богати възможности и впечатляваща батерия. Сега компанията надгражда почти всичко познато досега и предлага още повече удобства.

В това ревю ще разгледаме флагманския модел Huawei Watch GT 6 Pro Titanium – най-функционалният от трите, който се стреми да бъде и спортен партньор, и стилен аксесоар за всеки ден. Може и да е излишно, но все пак трябва да припомним, че часовниците на Huawei са универсално съвместими с разнообразни смартфони, както с Android, така и с iOS (iPhone).

Елегантен и здрав дизайн

Watch GT 6 Pro прави силно впечатление още с първото слагане на ръката. Корпусът е изработен от титанова сплав, защитен е със сапфирено стъкло, а гърбът е от керамика – комбинация, която носи усещане за премиум клас и устойчивост във времето. Безелът около екрана е леко релефен и придава спортен характер, а дисплеят е с диагонал от 1.47 инча и по-ярък от всякога. Картината остава отчетлива дори при пряка слънчева светлина.

Рамките около екрана са по-тънки, което прави устройството да изглежда по-модерно и изчистено. Часовникът тежи малко над 54 грама (без каишката) и е дебел 11 мм, като е напълно водоустойчив до 40 метра и устойчив на прах – спокойно може да се носи и при плуване, и при бягане в дъжд. Предлага се с няколко вида каишки – титанова, плетена или спортна от мек флуороеластомер, които се сменят лесно според повода.

Батерия, която издържа седмици

Най-впечатляващото в новия модел е батерията. Тя е с 65% по-голям капацитет спрямо предишния GT 5 Pro и осигурява до 21 дни работа с едно зареждане при по-лека употреба и около 12 дни при нормално ежедневно ползване. Ако го натоварите с продължителни спортни сесии, батерията ще стигне за около 40 часа активно проследяване. Зареждането става безжично и отнема приблизително час и половина.

Това означава, че можете спокойно да оставите зарядното у дома дори при дълги пътувания – нещо, което малко други умни часовници могат да предложат.

Ярък екран и по-умен интерфейс

Дисплеят е AMOLED с висока резолюция и впечатляваща яркост от 3000 нита, което гарантира отлична видимост дори при силно слънце. Always-On режимът позволява екранът да е постоянно активен, а защитното сапфирено стъкло предпазва от надраскване.

Софтуерът е базиран на HarmonyOS и работи бързо и плавно. Менютата са по-интуитивни, има възможност за добавяне на уиджети, а наличните циферблати са стотици и се персонализират лесно. Можете дори да отговаряте на съобщения с малка вградена клавиатура директно от часовника, както и да получавате и провеждате разговори през Bluetooth, когато телефонът е наблизо.

Голямата новост тази година е възможността за безконтактни плащания чрез приложението Quicko, което превръща часовника в истински дигитален портфейл — удобство, което досега липсваше в серията GT.

Проследяване на здравето и активността

Huawei Watch GT 6 Pro разполага с нова версия на системата от сензори TruSense, която следи пулс, нивата на кислород в кръвта, температурата на кожата, качеството на съня и дишането по време на сън, както и стреса. Часовникът вече отчита и така наречената вариабилност на сърдечната честота (HRV) – показател, който се използва от професионалните спортисти, за да разберат дали тялото им се е възстановило след натоварване.

Има подобрена система за проследяване на емоционалното състояние, която отчита 12 различни емоции и може да се показва директно на специален циферблат. Налице е и ЕКГ анализ, а при падане часовникът автоматично може да подаде SOS сигнал към избрани контакти. Всички данни се събират и визуализират в приложението Huawei Health, което дава и съвети как да подобрите формата си.

Спортни възможности и навигация

Huawei Watch GT 6 Pro поддържа над сто спортни режима – от тичане и плуване до ски, голф и планинско бягане. При последното часовникът показва надморска височина, наклон и време до следващите точки по маршрута, а при голф дава достъп до карти на игрищата и измерва разстояния до препятствия.

Новата Sunflower GPS система прави проследяването на маршрутите по-точно от всякога, дори в райони с труден сигнал като гъсти гори или високи сгради. За колоездачите има и нова функция, която изчислява колко мощност влагате при каране, дори без допълнителни сензори. Ако пък свържете външен пауър метър, ще получите още по-подробни анализи и персонални тренировъчни планове.

Новост тази година е и възможността да се възползвате от гласови напътствия при тренировки на български език. Полезна новост, която със сигурност ще е помогне на много потребители.

В ежедневието

Huawei Watch GT 6 Pro е часовник, който може да бъде еднакво полезен и за активните спортисти, и за хората с натоварено ежедневие. Благодарение на дългия живот на батерията е идеален за пътувания и командировки, когато нямате възможност да зареждате често. За бегачи и колоездачи точният GPS и богатите спортни функции са ценен помощник, а системата за засичане на падане дава спокойствие при тренировки далеч от града.

В ежедневието той улеснява комуникацията с известия, разговори и управление на музика направо от китката, а с възможността за безконтактни плащания все по-рядко ще посягате към портфейла или телефона си.

Финални впечатления

Huawei Watch GT 6 Pro е голяма крачка напред спрямо предшественика си. Той предлага по-голям и ярък дисплей, значително по-дълъг живот на батерията, по-точен GPS и повече спортни възможности, комбинирани с подобрени сензори и нови умни функции като плащания и по-добро проследяване на здравето.

Това е стилен, издръжлив и функционален смарт часовник, който лесно преминава от офиса до планинската пътека и може да се окаже един от най-добрите аксесоари, които ще добавите към ежедневието си тази година.

Считано от до 04.11.2025 г. часовниците от серията ще се предлагат в комплект със слушалки FreeBuds SE 3 и услугата Health+, достъпна безплатно за първите 3 месеца. Watch GT 6 Pro Titanium струва 999 лв. (€510,7), опцията Black Silicon е 749 лв. (€382,9), а Brown Woven струва 799 лв. (€408,5). Моделите са налични в официалната партньорска мрежа на Huawei за България, която включва A1, Vivacom, Yettel, Технополис, Техномаркет, верига магазини Зора и избрани партньори на дистрибутора Поликомп.