Yettel вече предлага новия OPPO Find X10 Pro Max 5G, който поставя акцент върху мобилната фотография с първата в индустрията система от три 200 MP камери, разработена съвместно с Hasselblad. До 30 ноември 2026 г. клиентите могат да закупят смартфона със 100 евро отстъпка както с абонаментен план, така и на свободна продажба. След отстъпката цената е 1099,99 евро в брой или 52,99 евро на месец с план Total Unlimited MAX за 24 месеца. Предложението е валидно до изчерпване на количествата.

Освен с възможностите си за снимки и видео, моделът се отличава с батерия с капацитет 7150 mAh, побрана в корпус с дебелина едва 8,4 мм, както и с поддръжка на бързо жично и безжично зареждане.

Три 200 MP камери за повече свобода при снимане

Основният акцент при OPPO Find X10 Pro Max е системата от три 200 MP камери, разработена съвместно с Hasselblad. Тя включва основна, перископна и първата в света 200 MP ултраширокоъгълна камера Hasselblad, така че високата детайлност не е ограничена само до един обектив. Независимо дали става дума за широк пейзаж, портрет или отдалечен обект, потребителите разполагат с повече възможности за приближаване, изрязване и прекадриране на изображенията.

За по-естественото възпроизвеждане на цветовете допринася новият LUMO True Color Engine. Алгоритъмът е разработен така, че да пресъздава по-точно цветовете и светлината в различни условия на снимане. Това позволява кадрите да запазят атмосферата на заснетата сцена – от топлите нюанси при залез до цветовете на градските светлини вечер.

Трите камери поддържат и 8K видеозапис, което дава повече свобода при създаването на видео съдържание. Потребителите могат да избират различни перспективи според сцената – от широки кадри на природни пейзажи до по-близки планове на отдалечени обекти.

Производителност и свързаност за ежедневните задачи

За високата производителност на OPPO Find X10 Pro Max отговаря осемядреният процесор MediaTek Dimensity 9600, комбиниран с 12 GB RAM. Тази конфигурация осигурява плавна работа при използване на множество приложения, обработка на снимки и видео и мобилни игри. Големият 6,78-инчов FHD AMOLED дисплей предлага достатъчно пространство за гледане и създаване на съдържание, а 50 MP предна камера позволява заснемането на детайлни селфита и провеждането на видеоразговори.

Смартфонът поддържа 5G свързаност, VoLTE разговори и eSIM, която позволява активирането на мобилен номер без необходимост от физическа SIM карта. Моделът се предлага с 512 GB вътрешна памет в два цвята – Gray и White.

Голяма батерия в тънък корпус

Въпреки големия капацитет на батерията от 7150 mAh, OPPO Find X10 Pro Max запазва тънък профил от едва 8,4 мм. Това е възможно благодарение на силициево-въглеродната технология, която позволява съхраняването на повече енергия в по-компактно пространство. Така смартфонът предлага повече енергиен резерв за снимане, гледане на видео, навигация и ежедневни задачи, без да увеличава значително дебелината на корпуса.

Когато е необходимо зареждане, моделът поддържа 80W жично SUPERVOOC и 50W безжично AIRVOOC. Двете технологии позволяват бързо възстановяване на заряда, като системата контролира температурата по време на зареждане.

OPPO Find X10 Pro Max работи с ColorOS 17, базирана на Android 17. Софтуерът е оптимизиран за плавна работа и дългосрочна поддръжка, за да осигури удобно използване на устройството във времето.

За допълнителна устойчивост в ежедневието смартфонът разполага със сертификати IP66, IP68 и IP69 за защита от прах и вода. Те удостоверяват устойчивост при различни условия на контакт с вода, включително потапяне и въздействие на водни струи при определени условия на изпитване.

До 4 години гаранция и допълнителна грижа от Yettel

При покупката на OPPO Find X10 Pro Max от Yettel клиентите могат да се възползват и от предимствата на „Смартфон Вселена“ – екосистемата от услуги, с която операторът осигурява допълнителна грижа за устройствата през целия им жизнен цикъл.

В зависимост от избрания абонаментен план потребителите могат да получат удължена гаранция от 3 или 4 години без допълнително заплащане. „Смартфон Вселена“ включва още достъп до сертифициран сервиз и диагностика, възможности за застраховка и защита на устройството, както и услуги, които подпомагат по-дългото му използване.

Така OPPO Find X10 Pro Max идва в Yettel не само с разширени възможности за мобилна фотография и 100 евро отстъпка до 30 ноември, но и с допълнителната грижа на „Смартфон Вселена“, включително до 4 години гаранция според избрания абонаментен план.

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