Зеленски косвено призна: В руските петролни бази долита 'Фламинго'

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че ударите дълбоко в руска територия се осъществяват само и единствено с оръжия, произведени в страната, и че в случая не става дума само за дронове. Изявлението му бе след среща с министър-председателя на Нидерландия Дик Схоф в Киев.

По този начин Зеленски косвено призна, че ВСУ вече използва ракетите "Фламинго", които са нова далекобойна украинска разработка.

През последните седмици Киев бие много успешно по петролния сектор на Русия като някои от ударите са на голямо разстояние от границата с Украйна. Това поражда обосновани съмнения, че отбраняващата се страна вече използва и далеч по-ефективен арсенал, освен далекобойните дронове.

Ракетите "Фламинго" имат обсег на действие повече от 3000 км и благодарение на 1150-килограмовата си бойна глава имат огромна ударна сила.

Ръководителят на компанията Fire Point, която произвежда ракетите "Фламинго", отбелязва увеличаване на производството им. По-конкретно в момента месечно се произвеждат около 50 ракети.

Президентът Владимир Зеленски бе попитан на съвместна пресконференция с премиера на Нидерландия Дик Схоф дали може да потвърди, че украинските крилати ракети "Фламинго" вече поразяват територията на Русия.

"Мисля, че към подробна публичност за използването на нашите далекобойни възможности ще преминем малко по-късно. Няма да подготвяме врага за това къде сме, докъде сме стигнали и какво използваме. Важното е да се разбере, че в последните дни Украйна използва само украински продукти, не само дронове" подчерта Зеленски.

И добави:

"...Може да се разбере от информацията, която има в социалните мрежи, къде се използват дронове и къде не се използват"

Той също така благодари не само на войниците, но и на производителите на съответните оръжия, без които това не би било възможно.

"Ние очакваме много възможности, но те зависят от финансовите възможности", изтъкна той.

Производството на ракети и дронове в Украйна може да достигне до 35 млрд. долара през 2026 г.