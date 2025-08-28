Унгария забрани на Унгареца да влиза в Унгария

Пореден дипломатически скандал между Киев и Будапеща.
Унгарският външен министър Петер Сиярто обяви забрана за влизане в страната на украинския командир Роберт Бровди с позивна Мадяр (бел. ред. - Унгареца) заради ударите на ВСУ срещу инфраструктурата на нефтопровода "Дружба", който снабдява маджарите с руски петрол.
Не само по позивна, но и по етнически произход командирът на силите за безпилотни системи на Украйна е унгарец, което прави забраната за влизането му в страната още по-любопитна. Бровди е един от най-легендарните герои на ВСУ и се ползва с изключителен авторитет в страната. Смята се, че неговата групировка, известна като "Птичките на Мадяр" е убила най-много руски нашественици на фронта.
След изявлението на Сиярто за забраната в социалната мрежа "Екс" реагира украинският му колега Андрий Сибига, който определи поведението на Унгария като безсрамно.
„Ако руската тръба е по-важна от украинските деца, убити от Русия тази сутрин – това е морален упадък. Унгария се оказа на грешната страна на историята. Ще отговорим огледално“, написа дипломат номер едно на Киев, обръщайки се към унгарския си колега Петер Сиярто.
