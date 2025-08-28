Унгария забрани на Унгареца да влиза в Унгария

Смята се, че "Птичките на Мадяр" са бойната групировка на ВСУ, която е унищожила най-много руски окупатори от началото на пълномащабната война

OFFNews 28 август 2025 в 16:07 2367 2
Роберт Бровди - Мадяр
Легендарният командир и герой на Украйна Роберт Бровди - Мадяр.

Пореден дипломатически скандал между Киев и Будапеща.

Унгарският външен министър Петер Сиярто обяви забрана за влизане в страната на украинския командир Роберт Бровди с позивна Мадяр (бел. ред. - Унгареца) заради ударите на ВСУ срещу инфраструктурата на нефтопровода "Дружба", който снабдява маджарите с руски петрол.

Не само по позивна, но и по етнически произход командирът на силите за безпилотни системи на Украйна е унгарец, което прави забраната за влизането му в страната още по-любопитна. Бровди е един от най-легендарните герои на ВСУ и се ползва с изключителен авторитет в страната. Смята се, че неговата групировка, известна като "Птичките на Мадяр" е убила най-много руски нашественици на фронта.

След изявлението на Сиярто за забраната в социалната мрежа "Екс" реагира украинският му колега Андрий Сибига, който определи поведението на Унгария като безсрамно.

„Ако руската тръба е по-важна от украинските деца, убити от Русия тази сутрин – това е морален упадък. Унгария се оказа на грешната страна на историята. Ще отговорим огледално“, написа дипломат номер едно на Киев, обръщайки се към унгарския си колега Петер Сиярто.

    Деспин Митрев

    28.08 2025 в 17:06

    Сярто в списъка "миротворец".

    Муню

    28.08 2025 в 17:00

    Това се отнася за всички, които обичат Путлер и неговата сган от убийци. Морален, ментален упадък.
     
