Убиецът от Краков умря

Стрелецът от Краков, който уби шестима души на централния площад в града е починал тази сутрин в болница. След атаката той беше опериран, но състоянието му остана критично.

Все още не са ясни мотивите на 24-годишния нападетел.

В дома му бяха открити телата на родителите му и на сестра му.

Междувременно от опозицията в Полша се усъмниха на какви основания правителството заяви, че крайнодясна идеология може да е довела до стрелбата в Краков.

Министърът на вътрешните работи каза, че 24-годишният извършител е бил „запленен от крайнодесни идеологии“.

Националистическата партия „Право и справедливост“ поиска незабавни разяснения. Ден по-късно министърът посочи, че разследването още върви, но не оттегля думите си.

Активисти на опозицията казват, че стрелбата може да бъде използвана за опит за отмяна на Марша на независимостта, който се провежда всяка година на 11 ноември. Той е повод за много спорове, дори извън Полша. Националистите го защитават, а критиците го определят като ксенофобски и неофашистки.

Стрелецът е от град Островец Швентокшиски, който се намира на около 200 км от Краков.

Той и баща му имали стрелкови клуб. 24-годишният мъж взима автомат и тръгва към Краков. Пристига, спира за кратко на една уличка и там прострелва случаен минувач. След това продължава. Спира пред църква, където започва да стреля срещу хората. Пристига патрул и започва преследване. Младият мъж шофира и стреля. Накрая спира до парк. Там става престрелка между двамата млади полицаи и него. Той е ранен и пада. Именно тогава се предава.

„Ранените са 16 с него. Убитите, с родителите и сестра му, са 9”, обясни журналистът Недко Георгиев пред Нова телевизия.

В колата му са намерени 6 единици оръжие. Бил е облечен в нещо, което наподобява военна униформа. Носил е каска, бил и с покрито лице, обясни Георгиев.

„Споменава се, че е имал крайнодесни убеждения. Опозицията пък казва, че е крайно ляв”, добави той.

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