Трима убити при масирана руска атака над Украйна тази нощ

Трима души са били убити, а десетки - ранени, при голяма руска въздушна атака срещу Украйна през нощта, съобщи тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски обяви, че Русия е изпратила около 580 дрона и е изстреляла 40 ракети. На прицел са били взети инфраструктура, цивилни производствени компании и жилищни райони в различни области на страната, добави той в публикация в платформата "Телеграм".

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е свалила 552 дрона и 31 ракети.

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна да нанася удари в Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака в съседна Украйна.

В центъра на източния град Днeпър ракета с касетъчни боеприпаси е поразила жилищен блок, съобщи още Зеленски.

Областните власти информираха, че един човек е бил убит, а 26 - ранени, в града.

Двама души са били убити в северната Черниговска област и в Хмелницка област, на запад, съобщиха съответните власти.

"Цяла нощ Украйна бе подложена на масирана атака от страна на Русия", каза още Зеленски. "Всеки такъв удар не е военна необходимост, а умишлена стратегия на Русия да тероризира граждани и да разрушава нашата инфраструктура", подчерта той.

Русия, изглежда, е променила тактиката си при въздушните атаки срещу Украйна и сега изстрелва стотици дронове едновременно, в сравнение с десетките в началото на войната през 2022 г., посочва Ройтерс.

Военни анализатори коментират, че руските атаки се осъщестяват на два етапа, като въздушната тревога през нощта в някои украински области продължава около 11 часа.

Зеленски повтори призива си към западните съюзници, призовавайки ги да предоставят на Украйна повече средства за противовъздушна отбрана и да наложат по-строги санкции срещу Русия. "Украйна доказа, че може да защити себе си и Европа, но за да имаме надежден щит, трябва да действаме заедно", изтъкна той.