Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия

OFFNews 07 септември 2025 в 20:52 546 3
Доналд Тръмп

Снимка GettyImages
Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да наложи нови санкции на Русия заради войната ѝ срещу Украйна. Това заяви самият той, цитиран от световните агенции.

Попитан в Белия дом от журналист дали е готов да обяви нов кръг от санкции, президентът отговори с "да, (готов) съм".

Русия атакува миналата нощ Украйна с 810 дрона и 13 ракети, от които 747 дрона и четири ракети бяха прехванати, съобщиха украинските военновъздушни сили. Това беше най-мащабната въздушна атака от началото на войната през 2022 г.

След нападението има най-малко пет жертви и за първи път са нанесени щети на сградата в Киев, в която заседава правителството.

Тази сутрин американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Съединените щати са "готови да засилят натиска" върху Русия, като призова европейците да направят същото.

Доналд Тръмп междувременно заплаши да предприеме действия срещу страни, които купуват руски въглеводороди, с цел да подкопае финансирането на военната кампания на Москва, и вече наложи значителни мита на Индия по този повод.

"Ако САЩ и ЕС успеят да се договорят за повече санкции, за мита върху страните, които купуват руски петрол, руската икономика ще рухне. И това ще доведе президента Путин на масата за преговори", подчерта днес Скот Бесънт.

    3060

    3

    helper68

    07.09 2025 в 21:46

    -0
    +0
    Перчема - обмисля да наложи нови санкции, но по думите на някои друг, той не е гъкнал на тема санкции.. :)))
    Кога след две седмици ли, лунното замнение вече отмина.. :))))

    2970

    2

    Джендо Джедев

    07.09 2025 в 21:44

    -0
    +3
    Лъжливото овчарче.

    3646

    1

    Putyo

    07.09 2025 в 21:41

    -0
    +3
    Поредната лъжа от агент Краснов
     
