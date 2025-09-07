Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да наложи нови санкции на Русия заради войната ѝ срещу Украйна. Това заяви самият той, цитиран от световните агенции.

Попитан в Белия дом от журналист дали е готов да обяви нов кръг от санкции, президентът отговори с "да, (готов) съм".

Русия атакува миналата нощ Украйна с 810 дрона и 13 ракети, от които 747 дрона и четири ракети бяха прехванати, съобщиха украинските военновъздушни сили. Това беше най-мащабната въздушна атака от началото на войната през 2022 г.

След нападението има най-малко пет жертви и за първи път са нанесени щети на сградата в Киев, в която заседава правителството.

Тази сутрин американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Съединените щати са "готови да засилят натиска" върху Русия, като призова европейците да направят същото.

Доналд Тръмп междувременно заплаши да предприеме действия срещу страни, които купуват руски въглеводороди, с цел да подкопае финансирането на военната кампания на Москва, и вече наложи значителни мита на Индия по този повод.