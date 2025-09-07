Дрон удари сградата на правителството в Киев, съобщи кметът украинската столица Виталий Кличко.

"В Печерски район в резултат на вероятно сваляне на безпилотен апарат е възникнал пожар в правителствена сграда. Пожарникарите работят на място", написа градоначалникът в Телеграм.

Агенция Reuters съобщава, позовавайки се на очевидци, че гъст дим се издига над основната сграда на украинското правителство.

Ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко по-рано заяви, че "е възникнал пожар на последния етаж на административна сграда в Печерския район", където се помещава правителството на Украйна.

Според източници на "Суспільне", в резултат на падането на отломки гори сградата на кабинета на министрите. Телеграм-каналът "Реальний Київ" публикува кадри от пожара в правителствена сграда близо до Майдана. В крайна сметка потвърждение дойде от премиера на Украйна Юлия Свириденко. "Покривът и горните етажи са засегнати вследствие на вражески удар. Спасителните екипи гасят пожара", написа тя в "Телеграм".

Полша вдигна самолети след въздушни удари над Западна Украйна

По-рано бе съобщено, че в Киев има двама загинали - 32-годишна жена и 2-месечното ѝ бебе, един човек се издирва, осемнайсет са пострадали при атаката на окупаторите, има разрушени жилища, съобщи кметът Кличко.

От пострадалите в Святошинския и Дарницкия район осем са хоспитализиран.

По негови данни, след атака с дронове в четириетажна сграда в Дарницкия район е настъпило частично разрушаване на третия етаж, а в девететажен жилищен блок в Святошинския район - частично разрушаване от четвъртия до осмия етаж.

Украинската армия съобщи, че Русия е изстреляла поне 805 дрона и 13 ракети, поставяйки нов рекорд. Президентът Володимир Зеленски заяви, че спасителните служби работят в цялата страна. "Тези убийства сега, когато реалната дипломация можеше да започне отдавна, са умишлено престъпление и продължаване на войната", написа Зеленски във Фейсбук.

Удар с управляемо оръжие в южния регион Запорожие уби и съпружеска двойка, съобщи губернаторът Иван Фьодоров.

Рано тази сутрин с балистична ракета беше ударена Одеса.

Атака срещу петролопровода "Дружба"

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди.

Засега няма коментар от страна на Русия. Транзитният тръбопровод служи за доставки на руски суров петрол за Унгария и Словакия, които продължават да го купуват от Русия дори след като други страни от Европейския съюз спряха да го правят заради инвазията в Украйна.

Киев заяви, че ударите по руски енергийни съоръжения са в отговор на продължаващите атаки на Москва срещу Украйна и имат за цел да подкопаят военните усилия на Русия. Доставките на суров петрол и до двете европейски държави бяха прекъснати многократно през последните седмици заради украински атаки.