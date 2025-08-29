Тръмп спря охраната на Камала Харис от ''Сикрет сървис''

Президентът на САЩ Доналд Тръмп спря охраната на бившия вицепрезидент Камала Харис от „Сикрет сървис“, предаде Би Би Си.
По закон бившите президенти в Съединените щати имат право на доживотна държавна охрана, а вицепрезидентите – само на 6 месеца, след като напуснат поста. За Харис този период приключи на 21 юли.
Бившият президент Джо Байдън беше удължил защитата ѝ с още една година чрез издадена директива, но Тръмп е поискал отмяна на охраната с писмо до министъра на вътрешната сигурност.
В писмото се нарежда „прекратяване на всички процедури по сигурността, извън изискваните по закон“, считано от 1 септември.
Ходът идва броени седмици преди Харис да започне национално турне за представянето на мемоарите си „107 дни“, посветени на кратката ѝ кампания като кандидат-президент (на мястото на Джо Байдън).
От завръщането си в Белия дом през януари Тръмп вече е прекратил държавната охрана за редица личности, сред които и Хънтър и Ашли Байдън - децата на Джо Байдън.
Цената на охрана, подобна на тази която осигурява „Сикрет сървис“, ако бъдат финансирани от частни източници, може да струва милиони долари годишно.
