Тръмп ще награди посмъртно Чарли Кърк

Американският президент Доналд Тръмп ще награди посмъртно активиста консерватор Чарли Кърк с президентския "Орден на свободата" – най-високото държавно отличие за цивилни в САЩ, на церемония в Белия дом по-късно днес, предаде Ройтерс.
Основателят на организацията "Търнинг пойнт - САЩ" ("Повратна точка") беше прострелян смъртоносно на 10 септември, докато изнасяше реч по време на събитие в университет в щата Юта – убийство, което шокира страната и възобнови дебатите за политическото насилие.
Убийството на Кърк се превърна в кауза за обединение за президента републиканец, който го използва, за да мобилизира своите поддръжници и да прокара държавни мерки срещу "радикалния ляв екстремизъм".
Администрацията на Тръмп предприе мащабни репресии срещу леви организации, като разположи служители на много федерални агенции – включително ФБР, Министерството за вътрешна сигурност и Приходната служба, за да разследва и разбие групи, обвинени за финансиране и организиране на политическо насилие.
В същото време Тръмп омаловажи насилието от десни групи, като посочи, че то е проблем, който се корени предимно в лявото политическо пространство.
Експерти го опровергаха, като заявиха, че политическото насилие е двупартийно, а в исторически план повече нападения са били вдъхновени от дясната идеология.
Властите до момента не разполагат с доказателства, че заподозреният за стрелбата срещу Кърк е действал съвместно с някоя група.
Кърк, смятан за ключова фигура в консервативната политика, мобилизира млади гласоподаватели в кампанията на Тръмп през 2024 г. Влиянието му бе значително, но разделящо, белязано от атаки срещу правата на ЛГБТК+ общността и гражданските права.
Поддръжниците му го определяха като защитник на свободата на словото, докато критиците му твърдяха, че е помагал за масово формиране на екстремистки възгледи.
След смъртта му Тръмп нарече Кърк "мъченик за американската свобода" и обеща по време на мемориалната му служба да продължи неговата работа.
През септември и Камарата на представителите, и Сената одобриха резолюция, обявяваща 14 октомври за "национален ден в памет на Чарли Кърк".
