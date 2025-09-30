Тръмп се присмя на Путин: Никак не изглеждаш добре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път изрази разочарованието си от руския диктатор Владимир Путин и му се подигра, че е проточил войната в Украйна, която е трябвало да приключи бързо-бързо.
Изданието Clash Report публикува откъси от обръщението на стопанина на Белия дом към американските генерали във военновъздушната база Куантико във Вирджиния.
„Казах на Путин: „Никак не изглеждаш добре. Водиш война от четири години, която трябва да приключи за седмица. Ти какво си, хартиен тигър?“, каза президентът на САЩ.
Той коментира и срещата си с лидера на Кремъл в Аляска, наричайки я добра. Но Тръмп обаче отбеляза, че след завръщането си Путин отново атакува Украйна.
„Много съм разочарован от Путин. Мислех, че ще приключи с това. Трябваше да сложи край на тази война след седмица... Срещнахме се в Аляска и беше добра среща. А след това той се върна и изпрати дронове в Киев“, каза американският президент.
Тръмп посочи, че все още вярва, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да се срещне с Путин, за да се сложи край на войната.
„Трябва да разрешим това с президентите Путин и Зеленски, да ги обединим и да свършим нещата. Но единственият начин да направим това е от позиция на силата“, каза той.
142
1
30.09 2025 в 19:25
