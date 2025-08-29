Тръмп прати 7 кораба, подводница и морски пехотинци във Венецуела да свалят Мадуро

OFFNews 29 август 2025 в 20:15 1534 1
Мадуро и Тръмп
Мадуро и Тръмп.

Американският президент Доналд Тръмп нареди прехвърлянето на седем кораба с 4500 войници във Венецуела, включително три разрушителя, подводница и 2200 морски пехотинци.

Мисията официално е обявена като операция срещу наркотрафика, но Вашингтон не крие факта, че тя може да се превърне в операция срещу режима на Николас Мадуро, за когото САЩ са обявили награда от 50 милиона долара, пише Axios.

За Вашингтон и самият Мадуро е ръководител на наркокартел.

Според източници на изданието, администрацията обсъжда различни сценарии: от прехващане и потапяне на кораби до въздушни удари по джунглата, където се намира производството на кокаин, и дори вариант за физическо елиминиране на Мадуро.

В Каракас подобни действия се наричат ​​„терористична атака и опит за смяна на режима“. А колумбийският президент Густаво Петро подкрепи Мадуро, заявявайки, че САЩ действат по план за сваляне на нежелани правителства.

Според Axios, основната цел на Вашингтон е да принуди Мадуро да подаде оставка или да натисне военните да го отстранят срещу награда.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3060

    1

    helper68

    29.08 2025 в 21:10

    -0
    +0
    Още преди 3 дни мадураки прати кораби и дронове за почетното и посрещане и заяви:
    Мадуро цитира „лудостта“ на Рубио и изпраща 15 000 войници на границата
    „За съжаление, този господин, с неговата лудост и екстремизъм, може да доведе президента Доналд Тръмп до най-лошия възможен сценарий в Латинска Америка и Карибите“, каза Мадуро в понеделник вечерта. „Ще излезем победители от тази ситуация.“ - Bloomberg
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев