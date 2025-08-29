Тръмп прати 7 кораба, подводница и морски пехотинци във Венецуела да свалят Мадуро

Американският президент Доналд Тръмп нареди прехвърлянето на седем кораба с 4500 войници във Венецуела, включително три разрушителя, подводница и 2200 морски пехотинци.
Мисията официално е обявена като операция срещу наркотрафика, но Вашингтон не крие факта, че тя може да се превърне в операция срещу режима на Николас Мадуро, за когото САЩ са обявили награда от 50 милиона долара, пише Axios.
За Вашингтон и самият Мадуро е ръководител на наркокартел.
Според източници на изданието, администрацията обсъжда различни сценарии: от прехващане и потапяне на кораби до въздушни удари по джунглата, където се намира производството на кокаин, и дори вариант за физическо елиминиране на Мадуро.
В Каракас подобни действия се наричат „терористична атака и опит за смяна на режима“. А колумбийският президент Густаво Петро подкрепи Мадуро, заявявайки, че САЩ действат по план за сваляне на нежелани правителства.
Според Axios, основната цел на Вашингтон е да принуди Мадуро да подаде оставка или да натисне военните да го отстранят срещу награда.
29.08 2025 в 21:10
Мадуро цитира „лудостта“ на Рубио и изпраща 15 000 войници на границата
„За съжаление, този господин, с неговата лудост и екстремизъм, може да доведе президента Доналд Тръмп до най-лошия възможен сценарий в Латинска Америка и Карибите“, каза Мадуро в понеделник вечерта. „Ще излезем победители от тази ситуация.“ - Bloomberg
