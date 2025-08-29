Тръмп прати 7 кораба, подводница и морски пехотинци във Венецуела да свалят Мадуро

Американският президент Доналд Тръмп нареди прехвърлянето на седем кораба с 4500 войници във Венецуела, включително три разрушителя, подводница и 2200 морски пехотинци.

Мисията официално е обявена като операция срещу наркотрафика, но Вашингтон не крие факта, че тя може да се превърне в операция срещу режима на Николас Мадуро, за когото САЩ са обявили награда от 50 милиона долара, пише Axios.

За Вашингтон и самият Мадуро е ръководител на наркокартел.

Според източници на изданието, администрацията обсъжда различни сценарии: от прехващане и потапяне на кораби до въздушни удари по джунглата, където се намира производството на кокаин, и дори вариант за физическо елиминиране на Мадуро.

В Каракас подобни действия се наричат ​​„терористична атака и опит за смяна на режима“. А колумбийският президент Густаво Петро подкрепи Мадуро, заявявайки, че САЩ действат по план за сваляне на нежелани правителства.

Според Axios, основната цел на Вашингтон е да принуди Мадуро да подаде оставка или да натисне военните да го отстранят срещу награда.