Чакайки го на пистата, с червен килим пред самолета американският президент Доналд Тръмп посрещна президента на Русия Владимир Путин. Двамата се срещат във военната база край град Анкоридж в Аляска.

Тръмп качи Путин в лимузината си и двамата заедно стигнаха до залата, където се провеждат разговорите.

По време на протоколните снимки, на които пред пано с надпис "Преследваме мир" бяха и основните членове на делегациите им - руският външен министър Сергей Лавров, който дойде в Анкоридж с фанела с надпис СССР, както и Стив Виткоф - дилър на имоти с произход от Русия, когото Тръмп определи за основен преговарящ.

По време на протоколните снимки журналисти се опитаха да зададат въпроси на Путин. В един момент той сложи ръцете си като тръба около устата си и им извика нещо, но не се разбра какво. Въпросите на журналистите бяха ще има ли прекратяване на огъня и ще спре ли убийствата в Украйна.

Първоначално беше обявено, че двамата президенти започват разговорите си на четири очи. Ако те бъдат успешни, след това ще има съвместно изявление и екипите им ще продължат преговорите. Но на протоколните снимки стана ясно, че всеки президент ще има по трима души екип в разговорите.

Преговорите, които са анонсирани като преговори за мир в Украйна са безучастието на Украйна и без участието на Европа. Украинският президент Володемир Зеленски вече обяви, че няма да приеме отдаването на територии на Русия, която тя окупира след агресията си през февруари 2022 г.