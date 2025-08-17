Светът се готви за нова историческа среща за Украйна утре в Овалния кабинет

След срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 15 август в Анкоридж в Аляска, утре, на 18 август в Овалния кабинет на Белия дом ще има друга историческа среща. Тръмп ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, който ще бъде придружаван от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиера на Италия Джорджа Мелони, президента на Франция Еманюел Макрон, президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Великобритания Киър Стармър, обобщават световните агенции.

Днес тези лидери, без Тръмп, участваха във видеоконферентно заседание на инициираната от Париж и Лондон „Коалиция на желаещите“, обединяваща страните, които оказват подкрепа на Украйна.

Утрешната среща на върха във Вашингтон ще бъде първа по рода си от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Зеленски вече изрази задоволство от това европейско единство в подкрепа на неговата страна.

В срещата в Овалния кабинет на Белия дом въпросът за гаранциите за сигурността би трябвало за заеме централно внимание. Днес Фон дер Лайен приветства желанието на Тръмп да се предоставят на Украйна гаранции за сигурност, сходни на тези предоставяни по силата на член пети на договора за НАТО. Зеленски също призова за подобни гаранции за сигурност за неговата страна.

Срещата на върха в Овалния кабинет на Белия дом ще се състои утре броени дни след срещата на върха между Путин и Тръмп, която не доведе до споразумение за прекратяване на огъня. Зеленски и неговите европейски съюзници подкрепяха идеята за предварително прекратяване на огъня, но вчера след срещата си с Путин Тръмп заяви, че предпочита глобално споразумение за примирие, без да навлиза в детайли.

Още на връщане от Аляска Тръмп спомена за гаранции за сигурността на Украйна, сходни с тези на член пети от договора за НАТО, но извън рамките на атлантическия алианс, който Москва възприема като екзистенциална заплаха за границите си.

Според премиера на Италия Джорджа Мелони става дума да се установи клауза за колективна сигурност, която да позволи на Украйна да получи подкрепата на всичките си партньори, в това число и на САЩ, които са готови да действа в нейна защита случай, че тя бъде отново атакувана.

Президентът на САЩ подкрепя също така едно предложение на Русия, укрепващо руското присъствие в Източна Украйна, заяви за Франс прес представител, който е бил наясно с телефонния разговор между Тръмп и европейските лидери вчера сутринта, в който Тръмп ги информира за разговора си с Путин в Аляска.

Според този източник руският президент е поискал по време на срещата си с Тръмп в Анкоридж Украйна да напусне Донбас и да отстъпи напълно тази територия на Русия. Донбас обединява Донецка и Луганска област в Източна Украйна. Путин е предложил и замразяване на фронтовите линии в Херсонска и Запорожка област.

Вчера подобно нещо съобщиха и редица издания, сред които „Ню Йорк таймс“ и „Файненшъл тайм“.

Няколко месеца след като започна инвазията в Украйна, Русия обяви анексията на Донецка, Луганска, Запоржка и Херсонска област, въпреки че нейните сили не контролират напълно територията на нито една от тях. Тази анексия не беше призната от международната общност.

Зеленски отхвърля всякакви отстъпки на територия, като казва, че ръцете му са вързани от украинската конституция.

След три години на война Русия контролира около 20 процента от територията на Украйна, по-специално почти цялата Луганска област и голяма част от Донецка област, където ускори напредъка си в последно време. Но не така стоят нещата с Запорожка и Херсонска област, където основните градски центрове са все още по-контрола на Украйна.

На връщане от Аляска Тръмп също така намекна, че може да има тристранна среща между него, Зеленски и Путин, ако всичко върви добре по време на утрешната му среща със Зеленски и европейските лидери. Това ще бъде първата визита на украинския лидер в Белия дом след злощастната визита от края на февруари, превърнала се в излъчен на живо сблъсък между Тръмп и него, който потресе целия свят.

Зеленски настоява за тристранна среща, но днес той каза, че засега няма индикация от страна на Русия, че подобна среща ще се състои.

Днес Тръмп каза, че има голям напредък в отношенията с Русия, без отново да навлиза в детайли.

Същевременно неговият емисар Стив Уиткоф заяви днес, че Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес. "Руснаците направиха определени отстъпки на масата (по време на преговорите в Аляска в петък - бел. АФП), касаещи пет области (в Източна Украйна). Има съществена дискусия относно Донецк и това какво ще се случи там", каза Уиткоф пред американската телевизия Си Ен Ен. Той присъства заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на срещата на 15 август в Анкоридж между Тръмп и Путин.

Според специалния пратеник по време на разговорите в Путин се е съгласил, че трябва да бъде позволено на САЩ и европейските съюзници на Киев да предложат гаранции за сигурност на Украйна, информира АП. "Успяхме да постигнем следния компромис: САЩ да може да осигури защита, подобна на регламентираната от Член 5 (на устава на НАТО), което е една от същинските причини Украйна да иска да се присъедини към НАТО", заяви Уиткоф в предаването "Състоянието на Съюза" ("State of the Union") по Си Ен Ен. Пратеникът на Тръмп посочи, че за първи път чува как руският президент се съгласява с това. По думите му единомислието на Путин и Тръмп по въпроса за "надеждните гаранции за сигурността" на Украйна е "кардинална промяна" на ситуацията. Уиткоф допълни, че Русия е обещала да обвърже законодателно задължението си да не се стреми към завземането на повече територии в Украйна.

Той защити решението на Тръмп да се откаже от намерението си да притиска Москва незабавно да спре огъня, заявявайки, че целта на президента е мир на базата на постигания голям напредък в преговорите. "Обсъдихме и почти всички други въпроси, свързани с мира", каза посланикът, без да влиза в детайли. "Вече забелязваме известна умереност в подхода им (на руснаците - бел. ред.) към сключването на окончателно мирно споразумение", обърна внимание Уиткоф, цитиран от Асошиейтед прес.

Той каза, че е "оптимистично настроен" за утрешната среща в Белия дом на Тръмп със Зеленски и европейски лидери, предаде Франс прес. Уиткоф се надява, че "ще бъде постигнат консенсус".

"Оптимист съм за това, че ще се върнем (на масата на преговорите) при руснаците, ще задвижим мирното споразумение и ще го сключим", обобщи дипломатът пред Си Ен Ен.

Същевременно американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ ще продължат да се опитват да изготвят сценарий за край на войната на Русия в Украйна, но това може и да не е възможно, предаде Ройтерс. Рубио също така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Украйна, пише Франс прес. „В крайна сметка, ако не успеем да постигнем споразумение тук, ще има последици“, предупреди държавният секретар на САЩ в интервю за Ен Би Си, като визира възможното „одобряване на нови санкции“ срещу Русия.

В рамките на интервюто той беше запитан дали прекратяването на огъня вече не е на масата на преговорите, на което Рубио отговори, че „то не е изключено от масата на преговорите“, посочи ДПА. „Но всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на този конфликт е чрез цялостно мирно споразумение“, продължи Рубио. „Няма съмнение за това. Искам да кажа, кой би се противопоставил на факта, че утре идваме при вас и ви казваме: „Имаме цялостно мирно споразумение и то е сключено“. Мисля, че това е най-добрият начин да се сложи край на войната“, заключи американският държавен секретар.