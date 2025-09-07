Стотици арестувани след протест в подкрепа на пропалестинска групировка в Лондон

Над 425 са арестуваните на вчерашната демонстрация в Лондон в подкрепа на пропалестинската групировка "Действие за Палестина (Palestine Action) по последни данни на британската полиция, цитирани от Франс прес.
Организацията е категоризирана от правителството на Великобритания като "терористична", уточнява агенцията.
Двадесет и пет от арестите са на основанието на прояви на насилие спрямо полицейски служители, уточни столичната полиция в изявление.
Великобритания забрани "Действие за Палестина“ в началото на месец юли по силата на законодателство за борба срещу тероризма, след като членове на организацията нахлуха в база на Кралските военновъздушни сили и повредиха военни самолети, припомни Ройтерс.
Групата, която също така взема на прицел британски отбранителни фирми с връзки с Израел, обвинява британското правителство в съучастие във военните престъпления, които тя твърди, че Израел извършва в Газа.
Полицията арестува стотици поддръжници на "Действие за Палестина“ през последните седмици, включително повече от 500 в един ден миналия месец. Много от задържаните са на възраст над 60 години.
24568
1
07.09 2025 в 09:52
А 18-25 бездетни женоря гледам влачат полицаите, прогресивистки боядисани косички. Експериментаторки с пол и идентичност.
