Според Тръмп Ердоган може да спре войната между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският му колега Реджеп Тайип Ердоган може да играе ключова роля в прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Анадолската агенция.
По думите на Тръмп, Ердоган има добри отношения с Москва и с руския президент Владимир Путин - фактор, който според него може да се окаже решаващ за усилията за мир.
„Той (Ердоган – бел. ред.) е уважаван от Русия. За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от (руския президент Владимир) Путин“, заяви Тръмп.
Изявлението беше направено по време на разговор с журналисти в самолета на държавния глава на връщане от Египет. Там Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на среща, на която посредници от Египет, Катар, Турция и САЩ официално подписаха споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка организация "Хамас".
Тръмп допълни, че се разбира добре с "твърди лидери", визирайки именно Ердоган.
Турция продължава активните си дипломатически усилия за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна, започнал през февруари 2022 г. Анкара неведнъж е заявявала готовност да посредничи за намирането на мирно решение чрез преговори.
14.10 2025 в 10:29
14.10 2025 в 10:07
На тоя вапцан педофил в речника му доминират брутално три думи: прекрасен, сделка и уважение. Типично за всеки нарцисист е да търси някакво митично "уважение". Което най-често се налага с насилие и мръсотии. А това е характерна черта и на орките - постоянно търсят "уважухата". Бахти комплексираните кретени, откъде изпълзяха тия? Айде, за орките - ясно: от кочина, която от създаването си е царство на мракобесието, ама Америка нали уж има претенции за по-така...
