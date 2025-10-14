Според Тръмп Ердоган може да спре войната между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският му колега Реджеп Тайип Ердоган може да играе ключова роля в прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Анадолската агенция.

По думите на Тръмп, Ердоган има добри отношения с Москва и с руския президент Владимир Путин - фактор, който според него може да се окаже решаващ за усилията за мир.

„Той (Ердоган – бел. ред.) е уважаван от Русия. За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от (руския президент Владимир) Путин“, заяви Тръмп.

Изявлението беше направено по време на разговор с журналисти в самолета на държавния глава на връщане от Египет. Там Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на среща, на която посредници от Египет, Катар, Турция и САЩ официално подписаха споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка организация "Хамас".

Тръмп допълни, че се разбира добре с "твърди лидери", визирайки именно Ердоган.

Турция продължава активните си дипломатически усилия за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна, започнал през февруари 2022 г. Анкара неведнъж е заявявала готовност да посредничи за намирането на мирно решение чрез преговори.