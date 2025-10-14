Според Тръмп Ердоган може да спре войната между Русия и Украйна

OFFNews 14 октомври 2025 в 09:54 782 2
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на срещата им в Белия дом/.

Снимка Getty Images
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на срещата им в Белия дом/.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският му колега Реджеп Тайип Ердоган може да играе ключова роля в прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Анадолската агенция.

По думите на Тръмп, Ердоган има добри отношения с Москва и с руския президент Владимир Путин - фактор, който според него може да се окаже решаващ за усилията за мир.

„Той (Ердоган – бел. ред.) е уважаван от Русия. За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от (руския президент Владимир) Путин“, заяви Тръмп.

Изявлението беше направено по време на разговор с журналисти в самолета на държавния глава на връщане от Египет. Там Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на среща, на която посредници от Египет, Катар, Турция и САЩ официално подписаха споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка организация "Хамас".

Тръмп допълни, че се разбира добре с "твърди лидери", визирайки именно Ердоган.

Турция продължава активните си дипломатически усилия за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна, започнал през февруари 2022 г. Анкара неведнъж е заявявала готовност да посредничи за намирането на мирно решение чрез преговори.

    142

    2

    Октим

    14.10 2025 в 10:29

    -0
    +2
    Ти като агент на путлер не можа нищо да направиш, камо ли да свърши работа някой, който имал само някакви добри отношения с бункерния плъх ...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    14.10 2025 в 10:07

    -0
    +1
    "„Той (Ердоган – бел. ред.) е уважаван от Русия. За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от (руския президент Владимир) Путин“, заяви Тръмп."

    На тоя вапцан педофил в речника му доминират брутално три думи: прекрасен, сделка и уважение. Типично за всеки нарцисист е да търси някакво митично "уважение". Което най-често се налага с насилие и мръсотии. А това е характерна черта и на орките - постоянно търсят "уважухата". Бахти комплексираните кретени, откъде изпълзяха тия? Айде, за орките - ясно: от кочина, която от създаването си е царство на мракобесието, ама Америка нали уж има претенции за по-така...
     
