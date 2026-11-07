Шест са убити и над десет – ранени при стрелба в Краков (обновена)

Шестима души са убити, а над 10 – ранени, при стрелба на главния пазарен площад в полския град Краков в събота, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.
Извършителят е прострелян от полицейски служители и е откаран в болница, съобщи полската полиция. Към 14:00 ч. (по Гринуич) човек от автомобил е стрелял напосоки по хора, навлизащи на площада.
„По информация на полицейските служители мъжът е бил облечен с дрехи във военен стил. По време на ареста органите на реда са използвали оръжията си, но мъжът е отвърнал на огъня. В резултат на това двама полицаи са сред ранените“, каза говорителят на полицията пред Ройтерс.
Президентът Карол Навроцки увери, че мислите му са „с жертвите, пострадалите и техните семейства“.Следете новините ни в :
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07.11 2026 в 19:40
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07.11 2026 в 18:57
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