Шест са убити и над десет – ранени при стрелба в Краков (обновена)

OFFNews 07 ноември 2026 в 18:52 5724 2
Краков, Полша

Снимка Gettyimages
Стрелба на централния площад в Краков

Шестима души са убити, а над 10 – ранени, при стрелба на главния пазарен площад в полския град Краков в събота, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Извършителят е прострелян от полицейски служители и е откаран в болница, съобщи полската полиция. Към 14:00 ч. (по Гринуич) човек от автомобил е стрелял напосоки по хора, навлизащи на площада. 

„По информация на полицейските служители мъжът е бил облечен с дрехи във военен стил. По време на ареста органите на реда са използвали оръжията си, но мъжът е отвърнал на огъня. В резултат на това двама полицаи са сред ранените“, каза говорителят на полицията пред Ройтерс. 

Президентът Карол Навроцки увери, че мислите му са „с жертвите, пострадалите и техните семейства“.

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Коментари
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2961

1

1215

07.11 2026 в 18:57

-0
+2
Сигурно е павиан или свързан с павианите изрод.
 
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