Саркози влиза в затвора на 21 октомври

На 21 октомври бившият френски президент Никола Саркози ще влезе в затвора за излежаването на петгодишната си присъда. Той беше осъден за престъпен заговор при опитите за набиране на пари от Либия за предизборната кампания във Франция.

Присъдата бе грандиозен провал за Саркози, който ръководи Франция от 2007 до 2012 г., като съдиите заявиха, че решението им е взето предвид "изключителната сериозност“ на случая.

Саркози бе признат за виновен в престъпен заговор във връзка с опити на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му президентска кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Това е третият път, в който Саркози е признат за виновен по обвинения, свързани с измама.