Саркози влиза в затвора на 21 октомври

OFFNews 13 октомври 2025 в 21:51 878 1
Никола Саркози

Снимка Getty Images
Бившият френски президент Никола Саркози

На 21 октомври бившият френски президент Никола Саркози ще влезе в затвора за излежаването на петгодишната си присъда. Той беше осъден за престъпен заговор при опитите за набиране на пари от Либия за предизборната кампания във Франция.

Присъдата бе грандиозен провал за Саркози, който ръководи Франция от 2007 до 2012 г., като съдиите заявиха, че решението им е взето предвид "изключителната сериозност“ на случая.

Саркози бе признат за виновен в престъпен заговор във връзка с опити на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му президентска кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Това е третият път, в който Саркози е признат за виновен по обвинения, свързани с измама.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1105

    1

    781000

    13.10 2025 в 22:47

    -0
    +0
    Във ВИП килия с мебели и пр. Няма да е при простосмъртните, даже и в затвора ще има привилегии, докато не го освободят след година най-много.
     
    X

    Гл. архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове