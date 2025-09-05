Самолет от София за Франкфурт кацна аварийно в Белград

Самолет на немската авиокомпания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт е кацнал аварийно на летище „Никола Тесла“ в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

След като достига крейсерска височина от 32 000 фута над Румъния, пилотите на Airbus A321, с регистрация D-AIRA се отклоняват от маршрута си, за да направят аварийно кацане в Сърбия, става ясно от данните на полета.

Самолетът е трябвало да кацне аварийно поради сигнал за дим в кабината. Той се е приземил безопасно и летището вече функционира нормално.

Пътниците в момента се намират на терминала и очкават решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.

Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място.

Летище „Никола Тесла“ е отворено без прекъсване за въздушен трафик и продължава да работи нормално.