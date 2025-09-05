Самолет от София за Франкфурт кацна аварийно в Белград

OFFNews 05 септември 2025 в 17:37 482 2
Снимкатта е илюстративна.

Снимка Freepik
Снимкатта е илюстративна.

Самолет на немската авиокомпания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт е кацнал аварийно на летище „Никола Тесла“ в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

След като достига крейсерска височина от 32 000 фута над Румъния, пилотите на Airbus A321, с регистрация D-AIRA се отклоняват от маршрута си, за да направят аварийно кацане в Сърбия, става ясно от данните на полета.

Самолетът е трябвало да кацне аварийно поради сигнал за дим в кабината. Той се е приземил безопасно и летището вече функционира нормално.

Пътниците в момента се намират на терминала и очкават решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.

Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място.

Летище „Никола Тесла“ е отворено без прекъсване за въздушен трафик и продължава да работи нормално.

 

    Коментари
    Деспин Митрев

    05.09 2025 в 18:23

    Гюнтере, ти като в оня виц - с двамата немски полицаи - Мемет, Мемет - гледай какво смешно име - Гюнтер! Нали знаеш, че Левски не е просто революционер - той е визионер! Как ти звучи - турци и българи - всички ще са равни! Кемал революционер ли е? Ти една от най-изостаналите и в социално-икономическо и ценностно отношение държави - османската империя как искаш да промениш - с блага дума ли? Кой е напуснал тази помийна яма без бой - дори турците са се били! Летище Ататюрк кат'гачели е кръстено на Едисон - нели?

    Gunteer

    05.09 2025 в 17:42

    Уж, сърбите са тесногръди националисти, но са си кръстили летището подходящо - Тесла, а не на революционер. Все едно в България няма други, които заслужават да бъдат почетени.
     