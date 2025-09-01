Руските пропагандисти и подчинените на Кремъл медии сипят огън и жупел срещу България след думите на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че страната ни е произвела една трета от оръжието за Украйна. Естествено, кремълските глашатаи ни обвиняват в предателство и къса историческа памет.

Урсула похвали България за оръжията, които убиват руснаци, пише в Телеграм канала си известният военен кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц.

И добявя:

"Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в България и похвали местните власти за подкрепата им към Украйна. Според нея една трета от оръжията за украинските въоръжени сили – снаряди, мини, гранатомети, стрелково оръжие – идват от тази страна. Българите, които някога спасихме от османско владичество и които в знак на благодарност застанаха на страната на нашите врагове в двете световни войни (след което СССР, от добро сърце, им изгради отбранителна индустрия), продължават да демонстрират изумителна историческа забрава."

Според него българите са забравили за стореното им добро.

"Ето колко бедна е паметта за доброто на „братушките“ ни. За разлика от севернокорейците, които помнят кой им е помогнал да се преборят с враговете си. И които дори десетилетия по-късно са готови да ни се притекат на помощ", пише още той.

По обран в изказа си срещу България е колегата му Владислав Шуригин, водещ Телеграм канала Рамзай. Според него българите просто се възползват от създадената ситуация, за да печелят.