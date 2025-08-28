Русия потопи кораб на украинския флот в устието на Дунав

Руските окупатори порази един от корабите на украинския военен флот. Това съобщи пред Укринформ говорителят на морските сили Дмитрий Плетенюк.
Военнослужещият потвърди удара по плавателния съд и отбеляза, че един член на екипажа е убит, а няколко моряци са ранени.
Според Плетенюк, последствията от нападението в момента се отстраняват.
„По-голямата част от екипажа е в безопасност. Издирването на няколко моряци продължава. За съжаление, един член на екипажа е убит, а няколко са ранени“, отбеляза Плетенюк.
В същото време руското Министерство на отбраната заяви, че украинският разузнавателен кораб „Симферопол“ е бил ударен в устието на Дунав с помощта на високоскоростен безпилотен воден дрон. Според окупаторите, катерът на ВСУ е потънал в резултат на нападението.
Според открити източници „Симферопол“ е разузнавателен кораб на украинския флот. Това е среден разузнавателен кораб, създаден по проекта „Лагуна“. Спуснат е на вода на 23 април 2019 г.
