Русия потопи кораб на украинския флот в устието на Дунав

Руските окупатори порази един от корабите на украинския военен флот. Това съобщи пред Укринформ говорителят на морските сили Дмитрий Плетенюк.

Военнослужещият потвърди удара по плавателния съд и отбеляза, че един член на екипажа е убит, а няколко моряци са ранени.

Според Плетенюк, последствията от нападението в момента се отстраняват.

„По-голямата част от екипажа е в безопасност. Издирването на няколко моряци продължава. За съжаление, един член на екипажа е убит, а няколко са ранени“, отбеляза Плетенюк.

В същото време руското Министерство на отбраната заяви, че украинският разузнавателен кораб „Симферопол“ е бил ударен в устието на Дунав с помощта на високоскоростен безпилотен воден дрон. Според окупаторите, катерът на ВСУ е потънал в резултат на нападението.

Според открити източници „Симферопол“ е разузнавателен кораб на украинския флот. Това е среден разузнавателен кораб, създаден по проекта „Лагуна“. Спуснат е на вода на 23 април 2019 г.