Русия потопи кораб на украинския флот в устието на Дунав

OFFNews 28 август 2025 в 15:41 1793 0
катерът Симферопол
Кетерът Симферопол.

Руските окупатори порази един от корабите на украинския военен флот. Това съобщи пред Укринформ говорителят на морските сили Дмитрий Плетенюк.

Военнослужещият потвърди удара по плавателния съд и отбеляза, че един член на екипажа е убит, а няколко моряци са ранени.

Според Плетенюк, последствията от нападението в момента се отстраняват.

„По-голямата част от екипажа е в безопасност. Издирването на няколко моряци продължава. За съжаление, един член на екипажа е убит, а няколко са ранени“, отбеляза Плетенюк.

В същото време руското Министерство на отбраната заяви, че украинският разузнавателен кораб „Симферопол“ е бил ударен в устието на Дунав с помощта на високоскоростен безпилотен воден дрон. Според окупаторите, катерът на ВСУ е потънал в резултат на нападението.

Според открити източници „Симферопол“ е разузнавателен кораб на украинския флот. Това е среден разузнавателен кораб, създаден по проекта „Лагуна“. Спуснат е на вода на 23 април 2019 г. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея