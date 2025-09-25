Рюте съгласен с Тръмп НАТО да сваля руски дронове и самолети, навлезли в небето му

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, предаде Ройтерс.

Тръмп направи този коментар пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

По думите на Рюте към такива действия ще се преминава само е необходимо.

"Напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", каза Рюте в интервю за предаването "Фокс и приятели" на телевизия Фокс Нюз.

Генералният секретар на Алианса добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-нататъшни действия.

Рюте отново похвали усилията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като изтъкна че американският лидер е бил "много последователен" в подхода си.

"Кремъл ни каза, че не е "хартиен тигър", а мечка. Ако си мечка, не е нужно да се обявяваш за мечка", отбеляза той и подчерта, че това показва "голяма слабост" от страна на Москва.

Руският президент Владимир Путин "не е готов да съдейства", допълни генералният секретар на НАТО.