Рюте съгласен с Тръмп НАТО да сваля руски дронове и самолети, навлезли в небето му

OFFNews 25 септември 2025 в 16:57 307 0
Марк Рюте

Снимка БТА/AP
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, предаде Ройтерс.

Тръмп направи този коментар пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

По думите на Рюте към такива действия ще се преминава само е необходимо. 

"Напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", каза Рюте в интервю за предаването "Фокс и приятели" на телевизия Фокс Нюз.

Генералният секретар на Алианса добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-нататъшни действия.

Рюте отново похвали усилията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като изтъкна че американският лидер е бил "много последователен" в подхода си.

"Кремъл ни каза, че не е "хартиен тигър", а мечка. Ако си мечка, не е нужно да се обявяваш за мечка", отбеляза той и подчерта, че това показва "голяма слабост" от страна на Москва.

Руският президент Владимир Путин "не е готов да съдейства", допълни генералният секретар на НАТО.

