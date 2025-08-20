Пожар избухна на борда на американски военен кораб край Окинава

Пожар избухна на американския военен кораб "Ню Орлиънс" край южния японски остров Окинава, съобщи японската брегова охрана, цитирана от Ройтерс и БТА.

Към момента няма информация за пострадали хора.

Представител на японското министерство на отбраната заяви, че силите за самоотбрана са се включили в гасенето на пожара, като повече подробности по случая засега не са известни.

Японската брегова охрана допълни, че един от нейните кораби в близост до американския плавателен съд също се подготвя да участва в овладяването на огъня.

Няма данни за разлив на петрол в околните води.