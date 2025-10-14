Полша: Европа да се готви за ''дълбок'' руски удар

Полският министър на външните работи Радослав Шикорски заяви в Лондон днес, че Европа трябва да бъде подготвена за руски удар дълбоко в територията си, посочвайки, че би било "безотговорно" да не се изградят защити подобно на "стената срещу дронове" на източния фланг на НАТО и ЕС, предаде Ройтерс.

Шикорски, който в британската столица показа използван от руската армия дрон "Шахед 136", свален в Украйна, призова европейските държави "да поддържат курса си" на подкрепа за Украйна, изразявайки надежда, че американският президент Доналд Тръмп ще разреши доставката на крилати ракети с голям обсег "Томахок" за украинската армия, за да се засилят ударите по руската инфраструктура.

Снабдяването на Киев с още въоръжение като средства за противовъздушна отбрана и оръжия с малък и среден обсег е нужно, за да се спомогне за защитата на Европа, отбеляза дипломат номер едно на Полша, визирайки навлизанията на дронове в полското въздушно пространство и на изтребители над Естония.

Той добави, че все още не е станало ясно дали дроновете над датската столица Копенхаген са били руски.

Помолен от Ройтерс да коментира вероятността за разширяване на инициативата за "стена срещу дроновете", с която да се противодейства на бъдещи навлизания във въздушното пространство, Шикорки заяви, че Русия "е способна, за съжаление, да нанесе удари дълбоко в Европа".

"Трябва да бъдем подготвени да противодействаме на това и мисля, че да не се изгражда защита срещу дронове и да не се повишава капацитетът на нашия арсенал от дронове в днешно време би било безотговорно", заяви външният министър на Полша до произведен от Иран дрон в резиденцията на председателя на Камарата на представителите (долната камара на британския парламент).

Руският президент Владимир Путин нарече "абсурдна" мисълта, че неговата страна би атакувала страна член на НАТО, припомня Ройтерс.

Шикорски, който от много години е остър критик на Путин, призова Европа да планира помощ за Киев за още три години – времева рамка, която по неговите думи е предвидена и от Украйна. Войната на Русия в Украйна продължава вече над 3 години и половина.

"Украинците предвиждат още три години война, което е реалистично", заяви той. "А ние трябва да убедим Путин, че поддържаме курса на подкрепа поне за тези три години", заяви Шикорски.