Планират строежа на две АЕЦ в Казахстан.

Председателят на казахстанската Агенция по атомна енергия Алмасадам Саткалиев заяви, че е планиран строежът на две атомни електроцентрали в Алматинска област, предава националната новинарска агенция Казинформ, цитирани от БТА.

„Премина заседание на държавната комисия по атомния отрасъл, която определи втора перспективна площадка за строителството на АЕЦ в Казахстан. Следващата площадка за строителството на АЕЦ е определена също в Жамбилски район на Алматинска област. Тоест, ще имаме втора централа в южната част на страната, защото там се наблюдава дефицит, сега електроенергията се предава от север на юг. Строежът ще създаде надеждност, стабилност на електроснабдяването“, каза Саткалиев на брифинг пред казахстанския парламент.

Той отбеляза, че в момента се водят преговори с всички потенциални участници в конкурса.