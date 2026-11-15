Стотици хиляди чехи излязоха по улиците на Прага, за да протестират срещу планираното премахване на таксите за излъчване на обществените медии в страната.

Участниците откликнаха на призива на организацията "Един милион мига за демокрацията" и се събраха в парка "Летна" - един от най-големите в чешката столица.

Организаторите заявиха пред агенция ЧТК, че по техни оценки демонстрацията е привлякла между 350 000 и 450 000 души. ЧТК отбелязва, че това би направило митинга най-големият от Нежната революция през 1989 г., който довежда до демократичния преход в Чехословакия.

Полицията не е изнасяла свои данни. Говорител на органите на реда уточни, че те по начало нямат такава практика.

Критици предупреждават, че предложената от дясното правителство на милиардера Андрей Бабиш реформа ще постави обществените медии под негов контрол.

Протестиращите носеха плакати с надписи "Долу ръцете от медиите" и "Свободата не е даденост". На друг плакат пишеше: "Иска ли Бабиш държавна телевизия? Тогава да си ходи на Изток".

Поради непрекъснатия приток на участници в митинга общественият транспорт спря, а спирките и метростанциите бяха препълнени с хора. Мнозина бяха дошли от други градове с автобуси и влакове и бяха тръгнали още от сутринта.

"Бъдещето на страната ни зависи от хора като вас", обърна се към множеството основният организатор Микулаш Минарж.

Кабинетът, който е на власт от декември миналата година, иска обществената телевизия и радио да бъдат финансирани директно от държавния бюджет вместо от таксите. Съответният законопроект мина на първо четене в Камарата на депутатите.

Предвидено е и около 15-процентно намаляване на цялостния размер на средствата. Критици обвиняват правителството на Чехия, която е член на ЕС, че иска да влияе върху програмното съдържание и кадровите решения в обществените медии.

Външният министър Петър Мацинка упрекна организаторите на митинга в Прага, че са превърнали демонстрациите в бизнес модел.

"За какво се бори това сдружение и какво са направили организаторите за гражданите на Чехия?", попита той по време на телевизионен диспут.

Мацинка е част от дясната партия "Автомобилисти за себе си", която е в управлението за пръв път.

Съвсем наскоро на протест срещу плановете за реформа излязоха и студентите и преподавателите от университетите. Наред с това над 2000 студенти и хора, завършили журналистика, подписаха отворено писмо, в което изразиха тревога за бъдещето на Чешката телевизия и Чешкото радио.

По-рано бе съобщено, че Европейската комисия следи развоя на събитията в Чехия. Според европейския Регламент за свободата на печата държавите от ЕС са поели ангажимент да гарантират независимостта на работата на обществените медии, посочва БТА.

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