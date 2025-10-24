Орбан търси начини да заобиколи санкциите на САЩ срещу руски петролни компании

Унгария търси начини да заобиколи новите санкции на САЩ срещу руските петролни компании, заяви министър-председателят Виктор Орбан, без да уточнява подробности, предаде Ройтерс. Той обаче не даде индикации, че Будапеща възнамерява да нарушава въведените ограничения.

Орбан заяви, че вече е провел разговори с ръководството на унгарската петролна и газова компания МОЛ относно последиците от санкциите. „Работим върху начини за заобикаляне на тези санкции“, посочи той, без да уточни конкретни стъпки.

Рафинериите на МОЛ в Унгария и Словакия, с общ капацитет за преработка на 14,2 милиона тона суров петрол годишно, разчитат на руски нефт, транспортиран по петролопровода "Дружба".

Словашкото подразделение на компанията – "Словнафт" – съобщи, че анализира възможните последствия от американските санкции, които трябва да влязат в сила през ноември.

Миналата година МОЛ се сблъска с проблеми при доставките, след като Украйна наложи санкции на "Лукойл". Тогава компанията успя да продължи доставките, след като придоби собственост върху засегнатите количества суров петрол на границата между Беларус и Украйна.

За първи път през втория си мандат президентът на САЩ Доналд Тръмп, смятан за близък съюзник на Орбан, наложи директни санкции срещу Русия. Те са насочени към двете най-големи руски петролни компании – "Роснефт" и "Лукойл" – с цел да се окаже натиск върху Москва за постигане на мирно споразумение и прекратяване на войната в Украйна.

Мерките доведоха до повишаване на цените на петрола и породиха притеснения в Унгария и Словакия – двете държави в ЕС, които остават най-зависими от руския суров петрол, след като си осигуриха изключения от европейските ограничения.