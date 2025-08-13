Обажданията в Русия по Telegram и WhatsApp вече са блокирани

В Русия се ограничават гласовите и видео обаждания в мобилните приложения "Telegram" и "WhatsApp", съобщи руският комуникационен регулатор "Роскомнадзор".

Mиналият месец Путин подписа закон, с който се дава зелена светлина за разработването на контролирано от държавата приложение за съобщения. Законодателната инициатива е свързана със стремежа на Русия да намали зависимостта си от чуждестранни социални платформи. Москва отдавна се опитва да изгради "дигитален суверенитет", като лансира услуги, разработени на нейна територия.

Стремежът ѝ да замени чуждестранните платформи се засили още повече, след като някои западни компании се оттеглиха от руския пазар заради войната в Украйна, изтъква Ройтерс.

"За да се противодейства на криминални лица, се предприемат мерки за частично ограничаване на обажданията по тези чуждестранни месинджъри", пише в изявлението на "Роскомнадзор".

Руският комуникационен регулатор твърди, че собствениците на двете мобилни приложения са пренебрегнали исканията на руските власти да попречат тези платформи "да се използват за престъпни дейности като изнудване и тероризъм".

Meta, американската компания, собственик на WhatsApp и социалната мрежа Facebook, е класифицирана от руските власти като „екстремистка организация“. Гражданите често разчитат на виртуални частни мрежи (VPN), за да заобикалят цифровата цензура в страната, посочва Kyiv Independent.

По-съществените проблеми с обажданията в WhatsApp и Telegram в Русия започнаха на 10 август, пише Би Би Си.

Руснаците вероятно ще бъдат принудени да преминат към контролирания от властите месинджър Max на дъщерната компания на социалната мрежа VK ("В контакте").

През юли правителството на Руската федерация го избра за „национален месинджър“. Крайният собственик на VK е „Газпром“, отбелязва британската агенция.

На 7 август "Max" съгласува с ФСБ необходимите изисквания, за да осигури сигурност за достъп до инфраструктурата на „Госуслуги“.