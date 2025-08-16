Няма сделка, но има прогрес, обяви Тръмп след срещата с Путин

Владимир Йончев 16 август 2025 в 02:22 719 4
Ръкостискането на Тръмп и Путин след общата им пресконференция след срещата в Аляска

Снимка BBC
Ръкостискането на Тръмп и Путин след общата им пресконференция след срещата в Аляска

"Няма сделка, докато няма сделка", каза американският президент Доналд Тръмп на съвместна пресконференция в Анкоридж, Аляска, след продължилата три часа среща с Владимир Путин, но определи разговорите като "изключително продуктивни". Стигнахме дотам, докъдето не сме стигали никога преди, заяви Тръмп.

По повечето точки постигнахме съгласие. Няколко останаха, но имаме шанс за бъдещ прогрес, каза Тръмп.

Двамата се заливаха с комплименти. Пръв взе думата Путин, който изчете дълга, написана на хартия реч за това как Тръмп го е посрещнал като добър съсед, колко е близко Аляска до Русия, колко обща история имат и как са си помагали във Втората световна война.

Путин говори за възможностите са икономическо сътрудничество между Русия и САЩ, похвали Тръмп, че знае как се прави бизнес и повтори тезата си, че за приключването на конфликта в Украйна трябва да бъдат отстранени корените му и предупреди Украйна и Европа да не саботират разговорите.

Речта на Тръмп беше много по-кратка. Той също засипа с хвалби Путин, нарече го Владимир и му каза, че очаква да се видят отново скоро.

Следващият път в Москва - отговори му Путин на английски. Тръмп не потвърди това, но двамата се ръкуваха и Тръмп прекрати срещата. На журналистите не бе позволено да зададат въпроси.

Тръмп каза още, че веднага ще направи няколко телефонни разговора, за да информира Зеленски и НАТО за разговорите.

Виж още за:

    Владимир Йончев

    Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    17978

    4

    edin slep

    16.08 2025 в 03:35

    -0
    +0
    Само мога да съчувствам на американците, които помнят Рейгън. Да те е управлявал някой, който постави могъщия СССР на колене и сега да имаш президент, който кляка джуджето, който управлява държава с икономика като на средна европейска страна.

    Ама орангутана не мисли за политика, той си мисли да врътне някоя сделчица, за внуците да има пари да харчат. Баси клоуна.

    3055

    3

    helper68

    16.08 2025 в 03:20

    -0
    +4
    Абе че ще изработят перчема това е 100% сигурно, след като изпълняват прищевките на ''другаря''..
    За да се хареса на руснаците? Тръмп изключва Келог от срещата на върха с Путин в Аляска
    Американският президентски пратеник за Украйна Кийт Келог не е бил поканен на срещата на върха в Аляска. Причината се крие в руската позиция - Кремъл поиска Вашингтон да изключи Келог от срещата, съобщава CNN.
    Кремъл смята пратеника за твърде проукраински настроен и присъствието му би могло да бъде „контрапродуктивно“, каза източник от Белия дом.

    4000

    2

    кинджал

    16.08 2025 в 03:13

    -0
    +0
    "Историческата среща" ще се размине с историята. За какво беше целият този театър, с който занимаваха цял свят?

    3055

    1

    helper68

    16.08 2025 в 03:07

    -0
    +7
    "изключително продуктивни" самоче за ''другаря''..

    Какво кометират хората: Срещата отлага санкциите и други действия на САЩ/НАТО, които биха били много лоши за Русия, докато Русия продължава да напада Украйна. Тръмп се хваща на поредната тактика за протакане на Путин.

     
    X

    Котките са съвършени. Науката казва защо