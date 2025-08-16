Няма сделка, но има прогрес, обяви Тръмп след срещата с Путин

"Няма сделка, докато няма сделка", каза американският президент Доналд Тръмп на съвместна пресконференция в Анкоридж, Аляска, след продължилата три часа среща с Владимир Путин, но определи разговорите като "изключително продуктивни". Стигнахме дотам, докъдето не сме стигали никога преди, заяви Тръмп.

По повечето точки постигнахме съгласие. Няколко останаха, но имаме шанс за бъдещ прогрес, каза Тръмп.

Двамата се заливаха с комплименти. Пръв взе думата Путин, който изчете дълга, написана на хартия реч за това как Тръмп го е посрещнал като добър съсед, колко е близко Аляска до Русия, колко обща история имат и как са си помагали във Втората световна война.

Путин говори за възможностите са икономическо сътрудничество между Русия и САЩ, похвали Тръмп, че знае как се прави бизнес и повтори тезата си, че за приключването на конфликта в Украйна трябва да бъдат отстранени корените му и предупреди Украйна и Европа да не саботират разговорите.

Речта на Тръмп беше много по-кратка. Той също засипа с хвалби Путин, нарече го Владимир и му каза, че очаква да се видят отново скоро.

Следващият път в Москва - отговори му Путин на английски. Тръмп не потвърди това, но двамата се ръкуваха и Тръмп прекрати срещата. На журналистите не бе позволено да зададат въпроси.

Тръмп каза още, че веднага ще направи няколко телефонни разговора, за да информира Зеленски и НАТО за разговорите.