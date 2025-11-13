НАТО се отказа да заменя самолетите АУАКС с 'Боинг'

OFFNews 13 ноември 2025 в 20:12 1811 3
Марк Рюте

Снимка БТА/AP
Марк Рюте

НАТО реши да се откаже от американския производител „Боинг“ за замяна на военните си самолети АУАКС (AWACS), след като САЩ се изтеглиха от програмата, обяви министерството на отбраната на Нидерландия, цитирано от Франс прес и БТА.

„Нидерландия, заедно с няколко партньорски държави, решиха да не поръчват шест (самолета) „Боинг Е-7 Уеджтейлс“ (Boeing E-7 Wedgetails)”, с които трябваше да бъдат заменени самолетите „Боинг Е-3А”, използвани от алианса, както и разузнавателните самолети АУАКС", се казва в изявление на министерството.

Тези самолети ще достигнат края на експлоатационния си живот през 2035 г.

„Самолетите трябва да бъдат заменени, това е ясно. Ето защо този процес тече и аз ще направя всичко, за да гарантирам, че ще ускорим този процес“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте във военновъздушната база „Гайленкирхен“ в Германия.

Нидерландският министър на отбраната Хейс Тойнман не уточни с кой друг производител може да бъде заменен „Боинг“, но подчерта „значимостта на инвестирането в европейската индустрия“.

През ноември 2023 г. НАТО обяви намерението си да замени самолетите си АУАКС с шест „Боинг Е-7А“, но по-късно се отказа от това решение, след като през юли САЩ обявиха, че се изтеглят от тази програма.

    GB

    14.11 2025 в 14:53

    Имаме 10 години да се реши въпроса.

    Джендо Джедев

    14.11 2025 в 09:24

    Те сега Боинг имат малко проблеми, май... ;)

    БотоксПутю

    13.11 2025 в 22:05

    Saab + Airbus е европейската алтернатива, но е въпрос на време.
     
