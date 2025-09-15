Напрежение във Варшава: Свалиха дрон над правителствени обекти. Двама от Беларус са арестувани

Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти, съобщи полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа "Х".

Задържани са двама граждани на Беларус, предаде Ройтерс.

Всички обстоятелства около инцидента се разследват. В зоната на действие на летателния апарат са били улица "Паркова" и дворецът "Белведере" във Варшава, използван от полския президент за церемониални цели.

Инцидентът идва на фона на засилено регионално напрежение, след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша.

По-рано бе съобщено, че британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" на НАТО.

