Британски тайфуни ще пазят полското небе

OFFNews 15 септември 2025 в 21:53 811 1
Британски изтребител

Снимка БТА/АП
Британски изтребител "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили

Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" на НАТО, предаде Ройтерс. 

Решението на британското правителство е реакция след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица.

Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили ще се присъединят към съюзническите войски, включително от Дания, Франция и Германия, за да подсилят отбраната и възпиращия ефект на НАТО по източния ѝ фланг, се казва в изявлението на британското правителство.

Британските изтребители ще летят на мисии над територията на Полша през следващите дни, предаде БТА.

    3060

    1

    helper68

    15.09 2025 в 22:28

    -0
    +0
    И япончета ще се вкючат..
    Япония изпраща военновъздушни сили в базите на НАТО, тъй като се появяват заплахи на множество фронтове
    Япония – ключов съюзник на Съединените щати – изпрати своите военновъздушни сили в Северна Америка и Европа, за да засили сътрудничеството с НАТО на фона на заплахи от Русия, Китай и Северна Корея.
    Разполагането на японските военновъздушни сили – първата им мисия в Европа и Канада – следва края на операциите на британския самолетоносач в Североизточна Азия. - Newsweek
     
