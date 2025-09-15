Британски тайфуни ще пазят полското небе

Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" на НАТО, предаде Ройтерс.
Решението на британското правителство е реакция след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица.
Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили ще се присъединят към съюзническите войски, включително от Дания, Франция и Германия, за да подсилят отбраната и възпиращия ефект на НАТО по източния ѝ фланг, се казва в изявлението на британското правителство.
Британските изтребители ще летят на мисии над територията на Полша през следващите дни, предаде БТА.
15.09 2025
