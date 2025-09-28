Намибия бори огромен пожар с армия, за да спаси застрашения черен носорог

Намибия разполага армия за борба с горски пожар, който изгаря една трета от резервата Етоша

Засегната е огромна част от парка, в който живеят 114 вида бозайници, включително критично застрашените черни носорози, предаде в. Гардиън.

Паркът в северната част на тази предимно пустинна страна е дом на 114 вида бозайници, сред които критично застрашеният черен носорог, и е важна туристическа атракция.

Пожарът бушува от 22 септември и е нанесъл огромни екологични щети, като вече е унищожил около 34% от парка, съобщи министерството на околната среда.

След извънредно заседание на кабинета в събота правителството обяви, че от неделя ще бъдат разположени 500 допълнителни войници, които да подпомагат войските, полицията, местното население и другите пожарникари на място, съобщи кабинетът на министър-председателя Елия Нгураре в публикация във Facebook.

„Беше дадена заповед войските да бъдат разположени и ако все още не са на място, скоро ще пристигнат“, заяви в неделя министърът на отбраната Франс Капофи.

„Те са разположени от различни региони и ще бъдат разположени във всички засегнати райони“, добави той.

Най-малко девет антилопи са загинали в пожара, за който се смята, че е започнал от дейности по производство на дървени въглища в съседни търговски ферми, съобщи министерството.

Основната забележителност на парка с площ от 8600 квадратни мили (22 270 квадратни километра) е древната солна равнина Етоша, която е дълга 80 мили и широка 30 мили и привлича огромни ята фламинго по време на дъждовния сезон.