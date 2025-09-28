Намибия бори огромен пожар с армия, за да спаси застрашения черен носорог

Намибия разполага армия за борба с горски пожар, който изгаря една трета от резервата Етоша
Засегната е огромна част от парка, в който живеят 114 вида бозайници, включително критично застрашените черни носорози, предаде в. Гардиън.
Пожарът бушува от 22 септември и е нанесъл огромни екологични щети, като вече е унищожил около 34% от парка, съобщи министерството на околната среда.
След извънредно заседание на кабинета в събота правителството обяви, че от неделя ще бъдат разположени 500 допълнителни войници, които да подпомагат войските, полицията, местното население и другите пожарникари на място, съобщи кабинетът на министър-председателя Елия Нгураре в публикация във Facebook.
„Беше дадена заповед войските да бъдат разположени и ако все още не са на място, скоро ще пристигнат“, заяви в неделя министърът на отбраната Франс Капофи.
„Те са разположени от различни региони и ще бъдат разположени във всички засегнати райони“, добави той.
Най-малко девет антилопи са загинали в пожара, за който се смята, че е започнал от дейности по производство на дървени въглища в съседни търговски ферми, съобщи министерството.
Основната забележителност на парка с площ от 8600 квадратни мили (22 270 квадратни километра) е древната солна равнина Етоша, която е дълга 80 мили и широка 30 мили и привлича огромни ята фламинго по време на дъждовния сезон.
