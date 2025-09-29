Наградата за защита на правата на човека ''Вацлав Хавел'' бе връчена на украинския журналист Максим Буткевич

Съветът на Европа присъди наградата за защита на правата на човека "Вацлав Хавел" на украинския журналист Максим Буткевич, освободен миналата година, след като бе пленен от руските сили, предаде Франс прес.

Наградата на името на бившия дисидент и след това чешки президент се връчва от 2013 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която обединява 46 държави и служи като пазител на демокрацията и на човешките права на континента. Русия беше изключена от организацията след нахлуването си в Украйна през 2022 г.

Журналистът Максим Буткевич, който се записа като доброволец в украинската армия след руската инвазия през февруари 2022 г., беше пленен от силите на Москва и година и половина по-късно осъден на 13 години затвор, преди да бъде освободен през октомври миналата година в рамките на размяна на пленници.

Той е основател на независимото радио "Громадске" и съосновател на Центъра за защита на свободите "Змина".

Двама други журналисти – грузинката Мзия Амаглобели и азербайджанецът Улви Хасанли, които са в ареста, също бяха сред претендентите за наградата.

"Това не е съвпадение", заяви председателят на ПАСЕ Теодорос Русопулос. "Последните месеци бяха особено опасни за журналистите", добави той и отбеляза, че 171 журналисти са арестувани в Европа от началото на годината. Сред тях са най-малко 26 украинци, държани в Русия или в окупираните от Москва територии на Украйна.