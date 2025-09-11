Заместник-шефът на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че напоследък все по-често се извършват политически престъпления от представители на „леви либерали, които подкрепят Украйна“. Така той коментира убийството на американския блогър и тръмпистки активист Чарли Кърк в Юта.
„Политически престъпления и убийства напоследък се извършват от различни представители на ляволибералната измет, които подкрепят Киев на Бандера. Фицо, Кърк. Кой ще е следващият?“, написа Медведев в социалната мрежа X.
Прекаляващият с чашката бивш президент и премиер на Русия призова екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп да осъзнае, че като подкрепят Украйна, всъщност „подкрепят убийци“.
Покушението срещу Кърк бе в Юта на 10 септември, където той бе прострелян по време на речта си в държавен университет. По-късно Кърк почина.
ФБР съобщи за ареста на заподозрян в убийството на активиста. Служители на реда водят разпити. Властите в Юта нарекоха смъртта на Кърк политическо убийство и целенасочена атака срещу един човек.
11.09 2025 в 18:39
11.09 2025 в 17:59
11.09 2025 в 17:55
11.09 2025 в 17:48
