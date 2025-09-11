Медведев: Ляволибералната измет, подкрепяща бандеровците от Киев, уби Кърк

OFFNews 11 септември 2025 в 17:39 945 4
Медведев
Алкашът Медведев.

Заместник-шефът на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че напоследък все по-често се извършват политически престъпления от представители на „леви либерали, които подкрепят Украйна“. Така той коментира убийството на американския блогър и тръмпистки активист Чарли Кърк в Юта.

„Политически престъпления и убийства напоследък се извършват от различни представители на ляволибералната измет, които подкрепят Киев на Бандера. Фицо, Кърк. Кой ще е следващият?“, написа Медведев в социалната мрежа X.

Прекаляващият с чашката бивш президент и премиер на Русия призова екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп да осъзнае, че като подкрепят Украйна, всъщност „подкрепят убийци“.

Покушението срещу Кърк бе в Юта на 10 септември, където той бе прострелян по време на речта си в държавен университет. По-късно Кърк почина.

ФБР съобщи за ареста на заподозрян в убийството на активиста. Служители на реда водят разпити. Властите в Юта нарекоха смъртта на Кърк политическо убийство и целенасочена атака срещу един човек.

    3900

    4

    theghostofnavigators

    11.09 2025 в 18:39

    -0
    +5
    Тази пияница не спира да бълва тъпотии ..

    435

    3

    4I4ATA

    11.09 2025 в 17:59

    -0
    +5
    деа тъпото пияно нищожество

    242

    2

    Октим

    11.09 2025 в 17:55

    -0
    +6
    На това смръдливо пиянде и ненормален идиот явно не му е ясно, че повечето от американците не знаят какво са бандеровци, а и голяма част от тях не са и чували за Украйна, като към подобни “географи“ спада и самия президент на САЩ ... Да не говорим, че за самия него (медведев) са чували предимно политиците! Така, че простотията му може да мине за вярна само измежду крепостните в блатната кочина!

    3980

    1

    Niko Kolev

    11.09 2025 в 17:48

    -0
    +6
    През юни беше убит лидерът на демократите в един щат. Е, и?

     