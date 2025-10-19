Летището в Мюнхен възобнови нормалната си дейност

Нормалната работа на летище Мюнхен беше възстановена след като въздушният трафик бе временно преустановен в петък вечер заради сигнали за „подозрителни дейности“, съобщи германската информационна агенция ДПА.

Както OFFNews писа контролът на въздушното движение спря всички излитания и кацания около 22:00 ч. местно време (23:00 ч. българско), а час по-късно последва и второ кратко затваряне на пистата.

По данни на говорителя на полицията решението е било превантивно, след като няколко очевидци са подали сигнал за „нещо необичайно“ в района на летището.

Федералната полиция, която отговаря за охраната на германските летища, потвърди, че няколко души са съобщили за подозрителни обекти в небето, но не уточни дали става дума за дронове.

По време на двете прекъсвания три полета са били пренасочени, като един от тях в крайна сметка е кацнал в Мюнхен след възстановяването на трафика.

Повтарящ се сценарий

Случаят не е изолиран. В началото на октомври летището в баварската столица беше затваряно две поредни вечери заради нерегламентирано навлизане на безпилотни летателни апарати, което доведе до сериозни забавяния и хаос сред пътниците.

Тогава близо 10 000 души останаха блокирани в терминалите, а десетки полети бяха отменени или отклонени към други градове.

Повишени мерки за сигурност

След поредицата инциденти германските авиационни власти засилиха наблюдението на зоната около Мюнхен – второто по натовареност летище в Германия след Франкфурт.

Според експерти, все по-честите случаи на неразрешени полети на дронове в близост до летищни зони представляват сериозна заплаха за гражданската авиация.

Засега не се съобщава за пострадали или нанесени щети, а полицията продължава да разследва сигналите, довели до временното спиране на трафика.

Самолет на „Юнайтед еърлайнс“ удари опашката на друг в Чикаго

В началото на месеца две последователни вечери хиляди пътници бяха засегнати, когато полетите на летището бяха спрени заради предполагаема поява на безпилотни летателни апарати.

Около 10 000 пътници бяха засегнати, като някои от тях прекараха нощите в терминалите.