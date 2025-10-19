Летището в Мюнхен спря временно полетите

Пистата на летището в германския град Мюнхен беше временно затворена заради сигнали за "подозрителни" дейности, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Контролът на въздушното движение е спрял въздушния трафик на летището в Мюнхен за половин час около 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време), съобщи говорител на полицията. Час по-късно е последвало ново кратко затваряне на пистата.
По-рано няколко души са сигнализирали на полицейски служители, че са видели нещо "подозрително", но не е станало ясно дали става въпрос за дронове.
Според информацията на уебсайта на летището, два полета са били пренасочени по време на затварянията.
В началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше преустановен две поредни вечери заради нерегламентирани навлизания на дронове.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани
Конференция за образование и религия: Сблъсък на гледни точки
Британски военен кораб е избухнал в пламъци, след като е бил поразен край бреговете на Йемен
Санкции за близо 1,2 милиона лева е наложило Тол управлението на претоварени тирове за два дни