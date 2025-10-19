Летището в Мюнхен спря временно полетите

Полицаи патрулират на летището в Мюнхен

Снимка БТА/АП
Полицаи патрулират на летището в Мюнхен

Пистата на летището в германския град Мюнхен беше временно затворена заради сигнали за "подозрителни" дейности, съобщи ДПА, цитирана от БТА. 

Контролът на въздушното движение е спрял въздушния трафик на летището в Мюнхен за половин час около 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време), съобщи говорител на полицията. Час по-късно е последвало ново кратко затваряне на пистата.

По-рано няколко души са сигнализирали на полицейски служители, че са видели нещо "подозрително", но не е станало ясно дали става въпрос за дронове.

Според информацията на уебсайта на летището, два полета са били пренасочени по време на затварянията.

В началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше преустановен две поредни вечери заради нерегламентирани навлизания на дронове.

