Кремъл отрече да е замесен в заглушаването на самолета на Фон дер Лайен

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС.
По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив.
От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.
"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-6000
3
01.09 2025 в 17:53
3420
2
01.09 2025 в 17:06
Никой не вярва на лъжливото овчарче вече.
10400
1
01.09 2025 в 16:22
Александър Йорданов: Руски негодници се опитаха да убият фон дер Лайен в България
Ден 180: Пердета на власт. Канадските дневници на Райна Александрова
Ден 180: Пердета на власт. Канадските дневници на Райна Александрова
От днес в Русия: Учат и 3-годишните, че украинците са нацисти, месинджърът Макс задължително в телефоните
От днес в Русия: Учат и 3-годишните, че украинците са нацисти, месинджърът Макс задължително в телефоните
Ден 180: Пердета на власт. Канадските дневници на Райна Александрова
От днес в Русия: Учат и 3-годишните, че украинците са нацисти, месинджърът Макс задължително в телефоните