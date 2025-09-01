Кремъл отрече да е замесен в заглушаването на самолета на Фон дер Лайен

OFFNews 01 септември 2025 в 16:08 1246 3
Дмитрий Песков

Снимка Getty images
Дмитрий Песков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС.

По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив.

От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".

    3

    3

    Gunteer

    01.09 2025 в 17:53

    -0
    +0
    Не става ясно - защо са го заглушавали?

    2

    2

    avitohol

    01.09 2025 в 17:06

    -0
    +0
    Неее ние рашките сме света вода ненапита.
    Никой не вярва на лъжливото овчарче вече.

    1

    1

    Dedoto58

    01.09 2025 в 16:22

    -0
    +3
    Има ли наивник, който да смята, че онова скотско племе руснаците ще си признаят, какво са правили...
     