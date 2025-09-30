''Край на политическата коректност''. Без повече квоти за раса и пол в армията на САЩ

OFFNews 30 септември 2025 в 17:41 153 0
Пийт Хегсет

Снимка Getty Images
Пийт Хегсет

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви "край на политическата коректност" във въоръжените сили на Щатите.

На среща със стотици американски висши офицери днес бившият телевизионен водещ обяви нови правителствени директиви за прекратяване на либералната култура в американската армия.

"Въоръжените ни сили повишиха твърде много командни кадри на базата на грешни основания като раса, квоти за пол и исторически прецеденти. Ерата на политически коректното, прекалено чувствително лидерство, което не наранява ничии чувствата, приключва веднага на всички нива", каза Хегсет, предаде Асошиейтед прес.

Пентагонът облекчава дисциплинарните правила и отслабва защитата срещу случаи на тормоз във въоръжените сили.

В речта си Пийт Хегсет разкритикува "десетилетията упадък", причинени от политиката за насърчаване на многообразието и приобщаването в американските войски:

"Глупави и безразсъдни политически лидери избраха грешните насоки и се отклонихме от правилния път. Станахме "Министерство на либерализма". Това обаче вече е минало".

Хегсет и президентът на САЩ Доналд Тръмп свикаха светкавично американски висши офицери от цял свят да се съберат в базата на морската пехота в Куонтико в щата Вирджиния, близо до столицата Вашингтон, без да разкриват публично причината за "разходката" си до днес сутринта.

Срещата предизвика много спекулации относно целта и значението на свикването на едно място на толкова голям брой генерали и адмирали, много от които са разположени в повече от десет страни, включително конфликтни зони в Близкия изток и другаде.

Срещите между висши военни и цивилни ръководители в САЩ не са нещо ново. Експертите обаче казват, че мащабът на събирането, бързината, с която е било организирано, и мистерията около него са особено необичайни, отбелязва Ройтерс.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Трите стълба на руската пропаганда: анализът на Серхий Плохий