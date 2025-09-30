''Край на политическата коректност''. Без повече квоти за раса и пол в армията на САЩ

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви "край на политическата коректност" във въоръжените сили на Щатите.

На среща със стотици американски висши офицери днес бившият телевизионен водещ обяви нови правителствени директиви за прекратяване на либералната култура в американската армия.

"Въоръжените ни сили повишиха твърде много командни кадри на базата на грешни основания като раса, квоти за пол и исторически прецеденти. Ерата на политически коректното, прекалено чувствително лидерство, което не наранява ничии чувствата, приключва веднага на всички нива", каза Хегсет, предаде Асошиейтед прес.

Пентагонът облекчава дисциплинарните правила и отслабва защитата срещу случаи на тормоз във въоръжените сили.

В речта си Пийт Хегсет разкритикува "десетилетията упадък", причинени от политиката за насърчаване на многообразието и приобщаването в американските войски:

"Глупави и безразсъдни политически лидери избраха грешните насоки и се отклонихме от правилния път. Станахме "Министерство на либерализма". Това обаче вече е минало".

Хегсет и президентът на САЩ Доналд Тръмп свикаха светкавично американски висши офицери от цял свят да се съберат в базата на морската пехота в Куонтико в щата Вирджиния, близо до столицата Вашингтон, без да разкриват публично причината за "разходката" си до днес сутринта.

Срещата предизвика много спекулации относно целта и значението на свикването на едно място на толкова голям брой генерали и адмирали, много от които са разположени в повече от десет страни, включително конфликтни зони в Близкия изток и другаде.

Срещите между висши военни и цивилни ръководители в САЩ не са нещо ново. Експертите обаче казват, че мащабът на събирането, бързината, с която е било организирано, и мистерията около него са особено необичайни, отбелязва Ройтерс.