Короната, изпусната при обира в Лувъра ще бъде изложена пак

Експерти работят по излагането на короната на императрица Евгения, намерена в близост до Лувъра след извършения преди три седмици обир, каза директорката на музея в излъчено днес радио интервю, предаде ДПА.

"Това завръщане ще бъде красив символ за възраждането на музея", каза Лоранс де Кар пред радио "Франс енфо".

Основните части, диамантите и смарагдите, са непокътнати, посочи директорката на Лувъра, допълвайки, че реставрацията ще отнеме известно време.

Короната, инкрустирана с 1354 диаманта и 56 смарагда, е принадлежала на Евгения, съпругата на Наполеон III.

Де Кар каза, че неколцина меценати вече са обещали да подкрепят реставрацията. Скъпоценното бижу беше намерено недалече от Лувъра след обира на 19 октомври.

Първоначалните огледи са показали, че короната е повредена при изваждането й от витрината, а не при падане. По думите на Лоранс де Кар тесният прорез във витрината, направен от извършителите с режещ диск, вероятно е причинил повредата.

Директорката на Лувъра каза още, че е било напълно неочаквано крадците да оставят такава вещ.

Все още няма следа от останалите осем откраднати скъпоценности на френската корона, оценени на 88 милиона евро (102 милиона долара).

След обира част от бижутата на Лувъра бяха преместени за съхранение в подземните трезори на Френската централна банка.