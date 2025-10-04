Китай предоставял на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна

Службата за външно разузнаване (СВР) на Украйна разполага с доказателства, че Китай предоставя на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна, по-специално срещу обекти на чуждестранни инвеститори, предаде Укринформ, позовавайки се на служителя на СВР Олег Александров.

„Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай в извършването на сателитно разузнаване на територията на Украйна с цел идентифициране и разузнаване на стратегически цели за унищожаване. В същото време, както видяхме през последните месеци, тези цели могат да принадлежат на чуждестранни инвеститори“, каза той.

Украинската разузнавателна служба засега не разкрива подробности за конкретните обекти, които са били поразени с помощта на информация от китайско спътниково разузнаване, посочва Укринформ.

Агенцията припомня, че на 21 август при руска ракетна атака е била унищожена американската компания "Флекс" (Flex) в град Мукачево, Закарпатска област.

В предишно интервю за Укринформ ръководителят на СВР Олег Ивашченко заяви, че Китай доставя специални химикали, барут и металорежещи машини на около 20 руски военни завода. По думите му, в началото на 2025 г. близо 80% от критично важната електроника, използвана в руските дронове, е била с китайски произход.