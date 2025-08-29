Израелски удари убиха премиера на хутите

OFFNews 29 август 2025 в 16:35 935 2
Хутите.

Снимка БТА/АП
Хутите.

Подкрепяният от Иран премиер на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил елиминиран при израелски въздушни удари над йемеснката столица Сана в четвъртък, предаде Евронюз.

По информация на йеменския вестник Ал-Джумхурия, ал-Рахауи е намерил смъртта си в жилището си в Сана. Друго местно издание съобщава, че заедно с него са загинали и няколко негови сътрудници.

Атаките са били насочени и срещу 10 министри от ръководството на хутите, които се били събрали в апартамент, за да гледат по телевизията реч на лидера Абдул Малик ал-Хути.

Според израелски източници атаката е поразила и министъра на отбраната на хутите Мохамед ал-Атифи, както и началника на щаба Мохамед Абд ал-Карим ал-Гамари, по време на заседание на висшето ръководство извън Сана.  Ал-Гамари е бил ранен преди това при по-ранна израелска атака.

По-голямата част от йеменското население живее в райони под контрола на хутите. Освен столицата Сана и северната част на Йемен, бунтовниците контролират и крайбрежието на Червено море. Те редовно изстрелват ракети и дронове към Израел и атакуват кораби в Червено море от началото на войната в Газа.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    29.08 2025 в 17:39

    -0
    +0
    Как пък няма една снимка на арабухи размахващи мотики, каращи трактори, пасящи стадо.
    Или са нагъзени в джамията или размахват ръждиви ножове и калашници.

    500

    1

    Незначителен червей

    29.08 2025 в 16:54

    -0
    +0
    За първи път чувам ,орди от човекоподобни , да имат премиер. Ама явно и животните се еманципират. Да не вземе сега, да се протърка с 70-те девици дето го чакат По по-лека
     
