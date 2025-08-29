Израелски удари убиха премиера на хутите

Подкрепяният от Иран премиер на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил елиминиран при израелски въздушни удари над йемеснката столица Сана в четвъртък, предаде Евронюз.

По информация на йеменския вестник Ал-Джумхурия, ал-Рахауи е намерил смъртта си в жилището си в Сана. Друго местно издание съобщава, че заедно с него са загинали и няколко негови сътрудници.

Атаките са били насочени и срещу 10 министри от ръководството на хутите, които се били събрали в апартамент, за да гледат по телевизията реч на лидера Абдул Малик ал-Хути.

Според израелски източници атаката е поразила и министъра на отбраната на хутите Мохамед ал-Атифи, както и началника на щаба Мохамед Абд ал-Карим ал-Гамари, по време на заседание на висшето ръководство извън Сана. Ал-Гамари е бил ранен преди това при по-ранна израелска атака.

По-голямата част от йеменското население живее в райони под контрола на хутите. Освен столицата Сана и северната част на Йемен, бунтовниците контролират и крайбрежието на Червено море. Те редовно изстрелват ракети и дронове към Израел и атакуват кораби в Червено море от началото на войната в Газа.