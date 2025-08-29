Израел откри тяло на заложник в Газа

Израелски войници са открили и идентифицирали тялото на заложника Илан Вайс в Ивицата Газа, както и останките на друг заложник, чието име все още не е разкрито, съобщи jpost.com.

Заедно с всички граждани на Израел, аз и съпругата ми изразяваме искрените си съболезнования на скъпите семейства и споделяме дълбоката им скръб“, заяви премиерът Бенямин Нетаняху.

56-годишният Вайс е бил жител на кибуц Беери в граничната зона на Газа и е служил в аварийния отряд на кибуца. През януари 2024 г. кибуцът потвърди, че е бил убит по време на клането на 7 октомври, като тялото му е било отнесено от Хамас обратно в ивицата Газа.

Съпругата на Вайс, Шири, и дъщеря му Нога също са били взети за заложници от Хамас на 7 октомври, но са били освободени в края на ноември 2023 г. по време на временно прекратяване на огъня. Другите му две дъщери, Мейтал и Мааян, са успели да се скрият от Хамас и са били спасени от израелски войници.